[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시가 2032년 제113회 전국체육대회 유치에 본격 나섰다.

안동시는 8일 안동시민회관 낙동홀에서 ‘2032년 제113회 전국체육대회 유치 선포식’을 가졌다.

이번 선포식은 전국체육대회 유치 추진계획을 시민과 공유하고 안동시 체육 인프라와 대회 개최 역량을 대내외에 알리기 위해 마련됐다.

이날 행사는 식전공연을 시작으로 유치 준비상황 보고, 유치 기원 결의문 낭독, 축사와 선포사, 유치 기원 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

특히 ‘2032년 제113회 전국체육대회 유치’ 기원 문구가 담긴 수건을 참석자 전원이 함께 펼치는 퍼포먼스를 선보이며 대회 유치 추진에 강력한 의지를 내보였다.

안동시는 앞으로 유치를 위한 체계적인 준비와 전략적 홍보, 범시민 참여 분위기 확산 등 전국체육대회 유치에 총력을 기울일 계획이다.

권기창 안동시장은 선포식에서 “전국체육대회 유치는 안동의 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올리고 지역발전의 새로운 전환점이 될 중요한 기회”라며, “그동안 축적해 온 대회 운영 경험과 체육 인프라를 바탕으로 시민과 함께 성공적인 유치를 이뤄내겠다”고 말했다.