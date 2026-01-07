2024년 모금액 보다 약 9.2배 증가

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 2025년 한 해 동안 모금된 고향사랑기부금이 총 42억743만3000원(잠정)으로 집계돼 제도 시행 이후 역대 최대 실적을 기록하며 전국 8개 특·광역시 중 1위를 달성했다고 7일 밝혔다.

이는 2024년 모금액인 4억5589만7000원보다 약 9.2배 증가한 수치로 부산시는 전국 각지의 출향인과 기부자들이 보내준 성원이 ‘시민이 행복한 부산’을 만드는 새로운 동력이 될 것으로 기대하고 있다.

부산시는 이러한 기록적인 성과의 배경으로 지난해 10월 16일부터 12월 31일까지 진행한 ‘역대급 경품 대(大)발사 시즌2! 부산 고향사랑기부 연말 빅 이벤트’를 꼽았다. 이벤트 기간에만 전체 기부자 4만1849명 가운데 약 2만9000명이 참여했으며 모금액은 29억6000여만원으로 2025년 전체 모금액의 약 70%를 차지했다.

시는 지난 6일 이벤트 당첨자 2930명을 최종 선정해 발표했으며 당첨 여부는 시 누리집(busan.go.kr 부산소식>새소식>통합공지사항)에서 확인할 수 있다. 당첨자에게는 부산의 매력을 담은 다양한 경품이 제공될 예정이다.

한편 부산시는 고향사랑기부금을 통해 조성된 재원을 투명하고 내실 있게 관리하는 한편 제도의 취지에 부합하는 ‘2026년도 기금사업’ 발굴에 행정력을 집중할 계획이다. 이미 확정된 ‘사회복지관 행복나눔버스’ 구입 등 6개 사업(총 8억6000만원) 외에도 사회적 취약계층 지원과 지역 주민의 문화·예술·보건 증진, 지역공동체 활성화 등 기부자가 자부심을 느낄 수 있는 시민 체감형 신규 사업을 지속적으로 발굴해 나갈 방침이다.