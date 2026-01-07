230kV급 초고압 전력망 프로젝트 美법인, 풀턴키 방식 계약 “현지 법인 활용 美 입지 강화”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 대한전선 미국 법인이 현지에서 1000억원 규모 230킬로볼트(kV)급 초고압 전력망 프로젝트를 수주했다.

7일 대한전선은 미국 법인인 T.E.USA가 미국 캘리포니아주 남부 지역에 신규 송전선로를 구축하는 인프라 사업을 수주했다고 밝혔다. 해당 사업은 대한전선이 설계부터 생산, 포설, 시험까지 전 과정을 일괄 수행하는 풀턴키 방식으로 이뤄진다. 대한전선 관계자는 “미국에서 다수의 프로젝트를 성공적으로 수행하며 축적한 품질 신뢰도와 기술 경쟁력이 인정받은 결과”라고 강조했다.

대한전선은 미국에서 다수의 전력망 프로젝트 역량을 쌓아온 바 있다. 미국에서 진행된 모든 500kV 초고압직류송전(HVAC) 전력망 프로젝트를 수주했으며 320kV급 초고압직류송전(HVDC) 전력망 프로젝트 및 대도심의 노후 전력망 교체 프로젝트 등 고난도 사업에 잇따라 참여했다.

미국 연간 전력 수요는 인공지능(AI) 인프라 확대 등으로 2024년 약 4100테라와트시(TWh)에서 2030년 5000TWh를 넘어설 전망이다. 대한전선 관계자는 “미국 전력망 고도화와 대규모 인프라 투자가 본격화되는 가운데, 법인 및 지사를 적극 활용해 미국 전 지역에서 프로젝트를 확대하고 시장 내 입지를 강화하겠다”고 강조했다.