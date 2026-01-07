[헤럴드경제=박혜림 기자] ‘승리의 여신: 니케’와 ‘스텔라 블레이드’를 만든 시프트업이 2026년 새해에도 어김없이 ‘역대급’ 보상 보따리를 풀었다. 업계 전반에 구조조정과 비용 절감 칼바람이 부는 가운데, 시프트업은 전 임직원에 파격적인 보상 문화를 이어가고 있어 이목이 집중되고 있다.

7일 게임업계에 따르면 시프트업은 이날 열린 시무식에서 300여 명의 전 직원을 대상으로 애플 에어팟 맥스와 애플 워치, 그리고 격려금 500만 원을 각각 전달했다.

이번 보상은 지난해 거둔 견조한 실적을 기념하고 임직원들의 노고를 격려하기 위해 마련된 것으로 알려졌다.

시프트업은 그간 업계에서도 독보적인 ‘통 큰 복지’를 이어왔다. ‘니케’ 출시 및 글로벌 흥행 시점에는 전 임직원에게 1000만 원의 수표와 500만 원의 현금, 신형 아이폰 등을 지급했고, 2023년 초에는 아이폰 14와 격려금을 지급한 바 있다. 또 같은 해 말 창립 10주년 당시에는 1000만 원이 충전된 신용카드를 선물해 화제를 모았다. 당시 장기근속자 6명에게는 1000만원 상당의 골드바도 지급한 것으로 알려졌다.

지난해에도 보상 행렬이 이어졌다. 연초에 플레이스테이션(PS5) 프로와 500만 원의 상여금을 지급한 데 이어, 5월에는 ‘스텔라 블레이드’의 판매량 300만 장 돌파를 기념해 최신형 콘솔인 ‘닌텐도 스위치 2’를 전 직원에게 증정했다.

이러한 파격 보상의 배경에는 압도적인 수익성이 자리 잡고 있다. 김형태 대표가 이끄는 시프트업은 유가증권시장(KOSPI) 상장 첫해인 2024년 매출 2199억 원, 영업이익 1486억 원을 기록했다. 영업이익률은 67.6%에 달했다.

지난해 3분기에도 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 30.1%, 39.3% 증가하며 성장세를 유지했다.

시프트업은 현재 ‘스텔라 블레이드’의 후속작과 신규 멀티플랫폼 프로젝트인 ‘프로젝트 스피릿’ 개발에 박차를 가하고 있다.