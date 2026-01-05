한국 설 ‘떡국’, 중국 춘절 ‘만두’ 합한 밥상

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 이재명 대통령과 함께 중국을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 5일 한중 가교 역할에 나서고 있는 중국인 여성들을 초청해 떡만둣국을 대접했다. 김 여사는 “한국과 중국 양국의 우호 교류를 위해 애써 주신 여러분과 한국의 떡국, 중국의 만두가 어우러진 떡만두국을 나눠 먹으며 모두에게 평안하고 넉넉한 한 해가 되기를 바란다”고 말했다.

김 여사는 이날 주한 중국 대사관정네서 열린 ‘한중 가교 역할 중국인 여성 초청 한식 밥상 대접’ 행사에서 “한국은 설에 떡국을 먹는다. 중국도 춘절에 만두를 드신다고 들었다”면서 “그래서 오늘은 떡하고 만두하고 넣은 떡만두국을 한번 준비해 봤다”고 했다.

이날 행사엔 왕단 베이징대학교 외국어대학 부학장 및 한반도센터 소장, 자오수징 중국장애인복지금회 이사장, 판샤오칭 중국전매대학교 교수, 장나 북경사범대 체육학교 부교수, 궈단양 중국전매대학교 인문학원 부교수, 한젠리 독립유공자 후손, 장영희 서영식품유한공사 대표, 저우젠핑 한메어린이미술관 관장, 캉산 주한중국대사 부인 등 9명이 참석했다.

이날 김 여사는 직접 하늘색 앞치마를 두르고 떡만두국이 담긴 트레이와 함께 등장했다. 김 여사는 떡만두국에 직접 김, 계란지단 고명을 얹으며 “여기 계신 모든분들이 중국과 우리 대한민국의 가교 역할을 훌륭하게 하시는 분들이 계셔서 저희가 한번 의미를 담아서 만들어 봤다. 맛있게 드셨으면 좋겠다”고 했다.

김 여사는 이어 “떡만두국을 한국에서 끓이면 이 지단 부치는 게 제일 일”이라면서 “오늘은 유난히 잘 되는 걸 보니까 중국과 우리 대한민국의 사이가 점점 더 좋아지지 않을까 생각한다”면서 농담을 던지기도 했다. 이어 떡만두국에 들어있는 하얀색, 초록색, 붉은색 만두는 각각 돼지고기와 김치, 랍스터가 들어있는 만두라고 설명했다.

준비를 마치고 함께 식사 자리에 앉은 김 여사는 “한국, 중국 양국을 잇는 가교로서 사회 각 분야에서 활동하고 계신 여러분을 만나 뵙게 돼서 진심으로 반갑다”면서 “오늘 이 자리에는 한국과 맺은 소중한 인연을 바탕으로 교육, 문화, 예술, 스포츠, 사회복지, 기업, 경영 등 다양한 분야에서 활약 중인 여러분들께서 함께해 주셨다”고 했다.

이어 그는 “한국은 새해가 되면 떡국을 만들어 먹고 중국은 춘절과 같은 명절에 만두를 빚어 먹는 풍습이 있다고 한다”며 “오늘 두 나라의 새해 문화를 담아서 떡만두국을 준비해 왔다. 맛있게 드셔 달라”고 했다.

그러자 왕단 한반도센터 소장은 답사로 “이번에 중국을 방문해 주신 것뿐만 아니라 이렇게 정성스럽고 친절한 방식으로 특별한 점심 자리를 마련해 주셔서 정말 감사드린다”면서 “한중 두 나라는 지리적으로도 가깝고 문화적으로도 서로 통하는 점이 많다. 오늘 그 우정이 여사님의 손길을 통해서 식탁 위에 오롯이 담긴 맛으로 저희들에게 다가왔다”고 평가했다.

이어 왕 소장은 “한중 문화 교류의 오랜 시간 동안 힘을 써온 한 사람으로서 이러한 힘, 이러한 일이 지니는 아름다움과 중요성을 깊이 느끼고 있다”며 “우리는 앞으로도 두 나라의 우호를 전하는 사절 역할을 계속해서 담당할 것이다. 더 많은 아름다운 이야기가 두 나라 국민 사이에서 영원히 이어져 갈 수 있도록 노력하겠다”고 했다.