[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 정동원이 해병대 입대를 앞두고 새 미니앨범을 발표한다.

소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 정동원이 다음달 5일 오후 6시 미니앨범 ‘소품집 Vol.2’를 발매한다고 5일 밝혔다.

‘소품집’은 정동원의 신곡과 그의 감성으로 리메이크한 명곡들을 담은 앨범이다. 첫 번째 리메이크 앨범 ‘소품집 Vol.1’은 지난 2023년 발매됐다.

이번 앨범에는 신곡 ‘오늘을 건너 내일 다시 만나는 길’과 변진섭의 ‘너에게로 또 다시’를 리메이크한 곡이 더블 타이틀곡으로 수록된다. ‘오늘을 건너 내일 다시 만나는 길’은 방황의 시간을 보내는 이들에게 조용한 위로를 전하는 포크 스타일의 발라드다.

앨범 수록곡은 총 5곡으로, 더블 타이틀곡과 함께 조항조의 ‘거짓말’, 김광석의 ‘이등병의 편지’, 김정수의 ‘당신’을 리메이크한 곡이 담겼다.

정동원은 앨범 발매 이후 다음 달 13일 일산 킨텍스에서 팬 콘서트를 열고 팬들과 만난다. 이후 같은 달 23일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 이행할 예정이다.

소속사 측은 “입대를 앞두고 잠시 공백기를 갖게 되는 정동원이 팬들을 위해 준비한 선물 같은 앨범”이라며 “잠시의 이별을 앞두고 팬들에게 전하는 인사가 담겼다”고 전했다.

한편 정동원은 미성년자 무면허 운전 혐의로 지난해 검찰에 송치돼 기소유예 처분을 받은 바 있다. 그는 만 16세이던 2023년 고향인 경남 하동의 집 주변 도로에서 약 10분간 무면허로 차량을 운전한 혐의를 받았다.