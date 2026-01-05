대한상의 회장 자격으로 참석 “한중관계 전면 복원되는 중요한 전환점” “올해 중국 APEC 서밋 개최 힘 보탤 것”

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 5일 중국 베이징 한중 비즈니스 포럼에 참석해 “오늘 이 자리가 두 나라 대표 경제인들이 서로 차이를 넘어 좋은 성장의 실마리를 함께 찾아가는 계기가 되길 바란다”고 목소리를 높였다.

이날 개회사에 나선 최 회장은 먼저 중국어 인사말인 ‘따자 하오’로 인사했다. 이어 그는 “오늘은 특별히 인사를 한마디 덧붙이고 있다”며 “하우지우 부찌엔”이라고 말했다. 해당 인사는 중국어로 “오랜만이다”라는 표현이다.

최 회장은 “오늘(5일) 이 자리는 2017년에 이어 9년 만에 열리는 한중 비즈니스 포럼”이라면서 “제 기억에 저도 9년 전에 당시 이 자리 조어대에서 열린 포럼에 참가했었는데, 이번 행사는 직접 주관하게 돼 남다른 감회가 있다”며 소회를 밝혔다.

또한 최 회장은 “뜻깊은 자리 함께해 준 이재명 대통령에게 감사 말씀드린다”며 “허리펑 부총리님, 런홍빈 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 회장님을 비롯한 양국 정부 관계자와 기업인들 참석 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 인사했다.

이날 행사엔 우리 경제사절단 161개사 416명과 중국측 기업인 200여명 등 총 600여 명이 참석해 행사장을 가득 채웠다. 또한 허리펑 부총리가 중국 정부 대표로 참석했다.

최 회장은 이를 두고 “연초 바쁜 일정 중 많은 분들 자리해 준 것 보니 양국 경제인의 기대가 얼마나 큰지 실감할 수 있다”면서 “시진핑 주석님이 지난해 11년 만에 한국을 찾아주시고, 한중관계가 전면적으로 복원되는 중요한 전환점에 있다”고 강조했다. 또 “이날 포럼은 양국 기업과 국민들이 체감할 협력 방안 모색을 위해 마련됐다”고 덧붙였다.

최 회장은 이날 한중 관계 방향성으로 ‘구동존’을 언급하기도 했다 그는 “흔히 한중관계 방향 논의할 때 구동존이라는 표현을 사용하곤 한다”며 “다른 것을 존중하되 공통의 목표를 모색하자는 말이다. 오늘 이 자리가 두 나라 대표 경제인들이 서로 차이를 넘어 좋은 성장의 실마리를 함께 찾아가는 계기가 되길 바란다”고 했다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 CEO 서밋을 성공적으로 개최한 ‘선배’로서 조언도 내놓겠다고 약속했다. 최 회장은 “지난해 경주에서 열린 APEC이 중국 경제인분들의 적극적인 참여로 성황리에 마친 만큼, 올해 중국 APEC 서밋 성공적인 개최를 위해 저희도 개최 경험 나누며 힘을 보태기로 하겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 그는 “오늘 자리해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드린다. 건강과 번영을 다시 한번 기원한다”며 개회사를 맺었다.