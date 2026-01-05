호주 힐스로프트·마닐라 솔레어 등 호텔에 한국인 셰프 적극 영입…한식 메인 테마로 푸꾸옥 뉴월드·깜란 알마 등도 K-푸드 중시

[헤럴드경제=함영훈 기자] 캐나다 알버타 미식투어는 몇 해 전 세계음식여행협회(WFTA)로부터 ‘방문객에게 요리 문화를 알리는 최고의 프로그램’으로 선정됐다. 길거리 예술 탐방과 연계된 이 미식투어의 거점인 캘거리 쿠치나 레스토랑은 몇 해 전 한국인 셰프를 영입했다.

호주 애들레이드의 고색창연한 문화유산을 호텔로 바꾼 힐스로프트 역시 한국인 셰프 영입을 통해 한식이 가진 다양한 매력들을 새로운 레시피 연구개발에 적용하고 있다.

마닐라 솔레어는 K-푸드, K-팝 관련 축제를 무려 9일 동안 열고, 싸이를 홍보대사로 위촉했다. 이곳엔 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 더 유명해진 ‘깐부치킨’ 등 한식이 다양한 레스토랑에서 제공된다.

차기 APCE 개최지인 베트남 푸꾸옥의 뉴월드리조트에도 한국 임원, 한국 셰프, 한식들을 손쉽게 만난다.

세계적인 리조트·호텔 레스토랑들이 이처럼 한국인 셰프를 적극 영입하고 있는 이유는 한식을 메인 테마로 내세워 관광객을 유치하기 위해서다. 이와 함께 매년 늘어나는 한국인 관광객을 고려한 마케팅 전략이기도 하다.

실제로 필리핀 마닐라의 솔레어는 지난 2024년 9일간에 걸친 코리아 위크를 통해 한식 붐업과 K-팝 공연을 통한 흥행몰이에 나섰고, 지난해에도 한식 메뉴를 업그레이드하는 노력을 기울였다.

베트남 푸꾸옥 뉴월드 리조트 역시 APEC 개최를 앞두고 많은 한국인 스태프를 채용하고 한식을 주요 테마 그라운드에 배치했다. 덕분에 한국인들의 푸꾸옥 방문이 크게 늘었고, 뉴월드가 그 중심에 섰다.

이밖에 ‘경기도 다낭시’라는 별명을 얻는 베트남 다낭-호이안의 상당수 럭셔리 호텔과 필리핀 세부의 J파크리조트 등도 오래전부터 한식을 현지식, 양식과 함께 3대 메인 푸드 테마로 삼고 있다.

심지어 로키의 관문인 캐나다 캘거리 푸드투어의 중심인 쿠치나 레스토랑은 박정원 셰프를, 호주 애들레이드의 헤리티지 호텔인 힐스로프트는 최진 셰프를 영입해 한국을 제공하거나 한식과의 퓨전 요리를 개발해 호평받고 있다.

이번에는 베트남 휴양 도시 깜란의 알마리조트가 미슐랭 출신 이태훈 셰프 영입했다는 소식을 전하면서 한식 전파의 거점이 되겠다고 선언했다. 이 셰프는 리조트 내 아시아나 레스토랑의 리뉴얼 오픈을 주도하며, 메인 다이닝 뿐만 아니라 푸드코트와 인룸다이닝 등 리조트 전 영역에 걸쳐 한식 메뉴를 총괄 운영할 예정이다.

이태훈 셰프는 “단순히 맛있는 음식을 넘어 과학적이고 위생적인 조리 시스템 구축에 중점을 두고 있다”며 “한식의 뿌리는 고구려부터 이어진 장(醬) 문화이며, 이를 세계인들이 즐기도록 건강한 음식을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.