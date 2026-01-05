[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 김병주 의원이 5일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 오는 6월 지방선거 경기도지사 출마를 공식 선언했다.

김 의원은 이날 회견에서 “지금 대한민국은 이재명정부의 성공에 모든 것이 달려있다”며 “이재명정부의 성공을 가장 먼저, 가장 확실하게 증명해야 할 핵심 승부처인 경기도에서 저 김병주가 승리를 가져오겠다”고 출사표를 던졌다.

특히 김 의원은 출마의 변을 통해 “많은 도민들께서 ‘열심히 사는데, 왜 내 삶은 나아지지 않느냐’고 묻는다”며, “이 질문은 숫자와 통계로는 답할 수 없다. 사람의 마음을 이해하고 도민의 삶을 제대로 읽는 ‘공감 행정’, ‘도민주권행정’으로 진짜 경기도를 만들겠다”고 강조했다.

김 의원은 자신의 경쟁력으로 ‘준비된 행정가’와 ‘위기관리 리더십’을 꼽았다. 그는 “행정은 실험의 대상이 아니라, 도민의 삶을 책임지는 자리”라며, 4성 장군으로서 수십만 장병의 의식주와 군 사법·의료·교육 등 ‘작은 정부’를 직접 운영해본 경험과 국제적 식견을 근거로 제시했다. 또한 육군사관학교 철학 전공 및 상담심리학 석사 학위 취득 이력을 언급하며, 강인함 속에 감춰진 인문학적 소양을 부각했다.

김 의원은 현 경기도의 상황에 대해 “이재명 지사 시절 ‘공정’의 기준을 세웠으나, 그 이후 다음 단계로 나아가지 못했다”고 진단하며, “성장이 도민의 월급과 일자리로 이어지도록 막힌 구조를 뚫겠다”고 역설했다.

이를 위해 김 의원은 ‘김병주의 럭키 세븐(Lucky Seven)’ 7대 핵심 공약을 공식 발표했다. 주요 공약에는 ▲경기도가 기업에 투자해 성과를 공유하는 ‘경기도 국가동반투자 모델’ ▲출퇴근 90분 이상 지역 교통비 지원 및 GTX 조기 완공 ▲AI·방산 결합 글로벌 표준 경기도 구축 ▲도지사 직속 생명안전청 신설 ▲‘기본주거 경기도’ 실현 ▲권역별 특화 산업 재구성 ▲청년 10년 책임제(배움·일·주거) 등이 포함됐다.

김 의원은 회견 말미에 자신을 이재명 대통령의 ‘정치공동체’이자 ‘믿음의 동지’로 규정했다. 그는 “검찰 독재의 겁박과 내란 위기의 순간에도 목숨을 걸고 대통령 곁을 지켰다”며 “말이 아니라 행동과 성과로 증명하는 ‘해결사 도지사’가 되겠다”고 지지를 호소했다.

한편, 이날 새벽 수원농수산물시장을 찾아 상인들과 아침을 열며 민생 현장에서 첫 일정을 시작한 김 의원은, 기자회견 직후 유튜버 및 당원들과의 간담회를 이어가며 도민들과의 폭넓은 소통을 본격화할 예정이다.