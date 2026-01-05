국민신문고 시스템에 AI 기술 도입 신속한 처리 지원 중앙행정기관 대표번호도 110 단일화, 국민 접근성 높여

[헤럴드경제=전현건 기자] 국민권익위원회는 2026년도 예산으로 전년보다 66억원 늘어난 1117억원을 확정했다고 5일 밝혔다.

올해 예산은 선제적·현장중심 대응을 통한 국민고충 해소, 제도개선과 행정심판을 통한 권익구제, 반부패 법·제도 정비와 청렴문화 확산 등 3대 추진 전략을 중심으로 편성됐다.

우선 ‘비긴급 상담전화 110 통합’ 사업에 49억 3000만원이 신규 편성됐다.

권익위는 국민이 ‘110’에 전화하면 원하는 상담기관에 연결해주는 통합·연계 서비스를 현행 150개 기관에서 697개 기관까지 순차 확대한다. 중앙행정기관 대표번호도 110으로 단일화해 국민 접근성을 높일 계획이다.

이와 함께 AI(인공지능) 기반의 국민권익플랫폼도 구축할 예정이다. 국민신문고 시스템에 AI 기술을 도입해 2027년부터 민원인과 실시간으로 소통하는 대화형 민원 서비스를 제공하고, 긴급민원 우선 대응 및 유사·중복 민원 자동 병합을 통해 신속한 처리를 지원한다. AI를 활용한 국민소통시스템 개선 예산은 전년도 33억5000만원에서 올해 39억원으로 16.4% 늘었다.

‘갈등조정협의회’ 구성 등 범정부 집단민원 처리체계 구축 예산과 ‘특이민원 시민상담관’ 운영 예산도 증액했다. 권익위는 또 미래세대인 초·중·고·대학생들이 어린 시절부터 청렴과 윤리의식을 자연스럽게 습득할 수 있도록 청렴교육을 의무화하고 ‘찾아가는 청렴체험교실’, ‘대학 청렴 정규교과 특강’ 등 연령별 맞춤형 청렴교육을 확대한다.

한석삼 권익위 위원장 직무대리는 “권익위는 2026년에도 ‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’ 실현을 위해 민생 고충을 최우선으로 해결하겠다”며 “국가청렴도가 20위권으로 안착할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.