데이터 기반 행정 활성화 등 공공데이터 발전 공로 인정

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험심사평가원은 행정안전부가 주관한 ‘2025년 디지털정부 발전 유공’ 시상에서 공공데이터 발전 분야 국무총리상을 수상했다고 5일 밝혔다.

이번 수상은 ‘데이터기반 행정 실태점검 평가’와 ‘공공데이터 제공 운영실태 평가’ 결과를 종합적으로 고려해 우수기관에 수여되는 것으로, 심평원은 두 평가 모두에서 최고 등급인 ‘우수’ 등급을 획득했다.

심평원은 의약품안전사용서비스(DUR) 점검 데이터를 식품의약품안전처 마약류통합관리시스템과 연계·분석해 마약류 의약품의 부적절한 사용을 예방하고, 건강보험 청구데이터를 활용한 ▷맞춤형 의료기관 현장방문 ▷장기입원 사례관리 항목 발굴 등을 통해 의료이용 행태 개선과 건강보험 재정절감에 이바지해 왔다.

또 온라인 기반의 ‘보건의료빅데이터개방시스템’과 전국 단위 ‘빅데이터분석센터’ 운영을 통해 공공과 민간이 폭넓게 활용할 수 있는 데이터 분석 환경과 다양한 의료통계정보를 제공하고 있다.

국선표 심평원 빅데이터실장은 “이번 수상은 심평원이 보건의료분야 디지털정부 선도기관으로서 추진해 온 데이터 기반 행정 성과가 결실을 본 것”이라며 “앞으로도 공공데이터 활용을 지속해서 확대하고, 분석 역량과 전문성을 고도화해 국민 신뢰에 부응하도록 노력하겠다”고 말했다.