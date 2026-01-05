김종훈 한미글로벌 회장 신년사

[헤럴드경제=윤성현 기자] 김종훈 한미글로벌 회장이 2026년 신년사를 통해 “올해는 미래를 설계하고 새로운 사업을 창조하는 해가 돼야 한다”며 위기의식과 조직 혁신을 강조했다. 김 회장은 인공지능(AI) 시대라는 전환점에서 조직 구성원 전체가 변화에 능동적으로 대응해야 한다고 주문했다.

김 회장은 “2026년은 안이한 인식으로는 도달할 수 없는 도전적인 사업 목표를 세운 해”라며 “이제는 구성원 모두가 각성하고 실질적 성과를 만들어내는 조직으로 탈바꿈해야 할 시점”이라고 밝혔다. 그는 위기 극복의 전제 조건으로 ‘위기 자체를 위기로 인식하는 자세’를 꼽으며, “지금의 상황을 남의 일처럼 여기거나 ‘어쩔 수 없다’는 식의 태도로는 침체를 피할 수 없다”고 경고했다.

이어 김 회장은 팀워크의 중요성을 재차 강조했다. “개인이 제 역할만 다해서는 부족하다. 경영진과 조직장, 전 구성원이 혼연일체가 돼야 진정한 시너지가 나온다”며 “특히 수주 과정에서는 조직 전체의 전략과 실행력이 결정적 역할을 한다”고 말했다. 그는 ‘끝까지 점검하고, 마지막까지 물고 늘어지는 잔심(殘心)’이야말로 필승 전략이라며, 방심 없는 업무 태도를 당부했다.

한편 김 회장은 변화의 핵심 동력으로 끈기와 집요함, 실천 중심의 태도를 제시하며 “성과는 저절로 만들어지지 않는다. 끝까지 버티고 싸우는 자세가 있어야 비로소 결과가 나온다”고 강조했다.

마지막으로 김 회장은 “AI와 디지털 트랜스포메이션(DX)이라는 새로운 시대 환경에 선제적으로 대응하고, 도전과 혁신을 두려워하지 않는 조직문화가 정착돼야 한다”며 구성원 동참을 촉구했다.