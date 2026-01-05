[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 5일 “통일교 게이트 특검과 함께 더불어민주당 공천 뇌물 특검도 반드시 실시해야 한다”고 했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “강선우 의원이 살려달라고 읍소한 날 녹취를 들어보면 김병기 의원은 1억원을 돌려주라고 한다. 그 말대로 했다면 여기까지 오지 않았을 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “그다음 날 강 의원은 공관위 회의에 참석해 상피제 원칙까지 어겨가며 김경 시의원 공천을 강력하게 주장했다”며 “김병기 의원은 무슨 이유에서인지 뭔가를 아는 것처럼 슬그머니 공관위 회의에 참석하지 않았다”고 했다.

또 “결국 김경 시의원은 단수 공천을 받았다. 강 의원에게 믿을 만한 뒷배가 있었다고 의심할 수밖에 없다”며 “분명 김병기 의원보다 더 힘이 센 윗선의 누군가일 것”이라고 주장했다.

장 대표는 “지난 총선 때는 김병기 의원 비리 고발 탄원서가 당시 이재명 대표 보좌관이었던 김현지 부속실장에게 전달됐다. 김 부속실장이 ‘대표께 보고했다’고 확인해 줬다는 증언도 나왔다”며 “하지만 아무 조치 없이 김병기 의원 본인에게 탄원서가 넘어갔다. 경찰에 모든 증거와 증언을 전달했지만 수사를 뭉갰다”고 말했다.

이어 “개인의 일탈이 아닌 뿌리 깊은 공천 뇌물 카르텔이다. 특검해야만 하는 이유는 차고도 넘친다”며 ‘민주당 공천 뇌물 특검’ 실시를 촉구했다.