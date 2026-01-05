2026년 신년사 고수익 사업 기반 수익 안정 강조 AX로 일하는 방식의 진화도 주문

[헤럴드경제=김현일 기자] 문혁수 LG이노텍 사장은 5일 2026년 신년사를 통해 “올해는 고수익 사업 포트폴리오를 기반으로 안정적인 수익 창출 체계를 확립해야 한다”고 강조했다.

문 사장은 신년사의 핵심 메시지로 ▷안정적인 수익 창출 체계 확립 ▷시장에서 경쟁 우위를 선점할 수 있는 ‘위닝 테크(Winning Tech)’ 확보 ▷ AI 대전환(AX) 기반의 일하는 방식 진화 등을 제시했다.

선택과 집중을 강조한 그는 “개별 사업의 본질적인 사업 경쟁력을 높이면서 동시에 신규 사업의 육성을 가속화해 확실한 미래 성장 동력을 확보해 나가자”고 강조했다.

아울러 ‘위닝 테크 확보’를 주문했다. 문 사장은 “단순히 우수 기술 확보를 넘어 실제 시장에서 경쟁 우위를 선점할 수 있는 ‘위닝 테크’를 확보해야 한다”며 “고객의 성장 전략 및 산업구조 변화와 맞물린 기술을 선제적으로 발굴해 고부가 가치를 창출할 수 있는 사업으로 확장하자”고 당부했다.

마지막으로 일하는 방식에 AX를 적극 활용할 것을 강조했다. 문 사장은 “AX를 적극 활용해 방법을 찾아 나가고, 동시에 각자의 역량을 고도화해 효율성과 전문성을 키워 나가자”고 독려했다.

이어 “AX 기반의 일하는 방식을 통해 고객의 기대를 넘어선 가치를 제공하자”고 했다.