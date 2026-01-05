[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 오는 6일부터 9일까지 미국 라스베가스 컨벤션센터(LVCC) 등에서 ‘CES 2026 경북도공동관’을 운영한다고 5일 밝혔다.

세계 최대 규모의 ITㆍ가전전시회인 CES는 6일부터 4일간 열리며 인공지능(AI), 미래 모빌리티, 로봇, 헬스케어, 에너지 전환기술 등 산업 전반을 아우르는 첨단 기술과 혁신 흐름을 확인할 수 있다.

이번 CES에 경북도는 총 29개(경상북도관 14개 사, 포항시관 8개사, 포스텍 7개 사) 도내 유망 기업이 참여해 전 세계 구매자와 투자자를 대상으로 우수 기술과 제품을 선보인다.

참여 기업들은 세계시장 진출 가능성을 타진하고 해외기업 및 기관과의 협력 기회를 적극 모색할 예정이다.

경북도는 그동안 CES 참가를 통해 도내 기업의 기술력과 혁신성을 지속적으로 세계 무대에 알리는 등 의미 있는 성과를 쌓아 왔다.

올해는 최고혁신상 2개를 포함해 5개의 혁신상을 연이어 수상했으며 이는 경북 기업의 기술 경쟁력이 세계시장에서도 충분히 통할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로 평가받고 있다.

양금희 경북도 경제부지사를 비롯한 도 대표단은 도내 참가 기업을 방문해 관계자를 격려하고 국내외 주요 기업 부스를 참관하며 AI, 모빌리티, 로봇 등 미래산업 전반의 기술 흐름을 살필 예정이다.

아울러 경북도는 도내 기업의 국제 경쟁력 강화를 위해 CES 참가 기업 지원 예산을 추가로 확보하고 단순 전시 참가에 그치지 않는 실질적 지원을 한층 확대할 방침이다.

해외 바이어·투자자 연계, 기술 사업화, 후속 마케팅을 비롯해 기술개발부터 글로벌 시장 진출까지 전 단계를 아우르는 전주기 지원체계 로드맵을 구상 중이며, 이를 통해 유망 기업에 대한 집중 육성과 보다 공격적이고 전략적인 기업 지원 정책을 추진해 나갈 계획이다.

양금희 경북도 경제부지사는 “경북도는 앞으로도 글로벌 전시회 참가지원, AIㆍ디지털 기술을 기반으로 한 신산업 육성 등을 통해 도내 기업의 국제 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.