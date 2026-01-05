상인들과 함께 일손 거들며 ‘민생 행보’ “시장은 경제의 바로미터…새벽 여는 분들의 땀방울에서 답 찾을 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 경기도지사 출마를 공식 선언한 김병주 더불어민주당 의원이 첫 공식일정을 새벽 시장에서 시작하며 ‘민생 최우선’ 행보에 시동을 걸었다.

김 의원은 5일 새벽 수원시 권선구에 위치한 수원농수산물도매시장을 찾아 시장 상인들과 함께 작업을 하며 구슬땀을 흘렸다. 이는 전날 출마 선언을 통해 밝힌 “숫자가 아닌 현장에서 도민의 삶을 느끼겠다”는 약속을 이행한 것이다.

​이날 김 의원은 가장 일찍 하루를 시작하는 시장 상인들의 손을 일일이 맞잡으며 인사를 나눴다. ​김 의원은 이어진 상인회 및 현장 상인들과의 조찬 간담회에서 경기 침체로 인한 소비 위축, 물가 상승에 따른 어려움 등 현장의 생생한 애로사항을 청취했다.

김 의원은 “새벽 찬 바람을 맞으며 일하는 이곳이야말로 경기도 경제의 최전선이자 바로미터”라며, “우리 상인분들이 짊어진 삶의 무게가 얼마나 무거운지, 그리고 얼마나 치열하게 살아가시는지 절실히 느꼈다”고 소감을 밝혔다.

현장에서 진행된 기자간담회에서 김 의원은 “화려한 출정식보다 더 중요한 것은 도민들이 먹고사는 문제”라고 강조했다.

그는 “상인분들께서 ‘물가는 오르는데 지갑은 닫혀서 너무 힘들다’고 호소하셨다”며, “도지사가 되면 불필요한 행정 절차는 줄이고, 유통 구조 개선과 지역화폐 활성화 등을 통해 골목상권에 온기가 돌게 하는 것을 제1의 과제로 삼겠다”고 밝혔다.

​또한 김 의원은 “군인 시절에는 안보의 최전방을 지켰지만, 이제는 민생의 최전방을 지키는 ‘경제 도지사’가 되겠다”며, “책상 머리 행정이 아니라, 오늘처럼 늘 현장 속에 들어가 답을 찾는 ‘현장 도지사’가 되겠다”고 약속했다.

한편, 새벽 민생 탐방을 마친 김 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 공식 출마 기자회견을 갖고, 오후에는 민주당 당사에서 유튜버 및 당원들과의 간담회를 이어가며 광폭 소통 행보를 이어갈 예정이다.