지난해 1~2월 일평균 메시지 1000만건 증가 ‘데이팅 선데이’도 증명…스와이프 13%↑ “새해 키워드 ‘자신감’…헷갈리지 않는 태도”

[헤럴드경제=차민주 기자] 연초 새해 목표를 ‘연애’로 내세우는 이들이 많다는 사실이 통계로도 확인됐다. 1월에서 2월까지 소개팅 앱 ‘틴더’의 이용자 활동량이 연중 대비 급증한 것으로 나타났다.

2일 글로벌 소셜 매칭 앱 틴더에 따르면, 지난해 1월 1일부터 밸런타인데이인 2월 14일까지 틴더 앱 일 평균 메시지 전송량이 연중 평균 대비 약 1000만건 증가했다. ‘좋아요’ 수 역시 약 4000만건 늘었다.

틴더는 이에 대해 “연초와 밸런타인데이 전후 기간이 새로운 관계 형성에 대한 이용자들 관심이 집중되는 시기라는 점이 실제 활동 지표로 나타난 결과”라며 “이 시기 이용자들은 더욱 적극적으로 새로운 만남에 나서는 경향이 뚜렷하다”고 설명했다.

이어 ‘데이팅 선데이(dating sunday)’도 구체적인 지표로 확인됐다. 데이팅 선데이는 사람들이 새해에 새로운 인연을 찾기로 결심하고, 실천에 옮기는 새해 첫 번째 일요일을 뜻한다.

틴더에 따르면 지난해 첫 일요일인 2025년 1월 5일, 스와이프 활동은 연중 대비 약 13% 증가했다. 스와이프는 틴더 앱에서 상대 프로필을 보고 ‘좋아요’ 혹은 ‘다음기회에’를 표현해 매칭할 상대를 찾는 활동이다.

같은 날 메시지 전송량과 ‘좋아요’ 수는 10%, 이용자 대화 수는 7% 늘었다. 평균 매칭 수도 약 6% 늘어 초당 380건의 매칭이 발생한 것으로 드러났다.

이어 틴더는 연말 보고서 ‘2025 Year in Swipe’를 통해 지난해부터 ‘자신감 있는 이’가 가장 매력적인 요소로 부상하고 있다고 밝혔다. 해당 보고서에는 틴더가 자사 데이터를 기반으로 한 해 동안의 연애·데이트 관련 각종 이용자 트렌드를 분석한 내용이 담겼다.

틴더는 “‘명확한 관계 표현(Clear-Coding)’, ‘소신 있는 데이팅(Hot-Take Dating)’, ‘친구의 영향력(Friendfluence)’, ‘진솔한 감정 교류(Emotional Vibe Coding)’ 등 자신감 기반의 트렌드가 부상하고 있다”며 “진정성, 과감함, 솔직함이 새로운 매력 요소로 자리 잡았다”고 설명했다.

틴더는 이 같은 트렌드가 이어져 2026년에는 ‘헷갈리게 하지 않는 태도(No Mixed Signals)’가 데이트의 중요한 키워드로 자리 잡을 것으로 전망했다. 틴더는 “2025년은 차분하게 관계의 균형을 찾아가는 경향이 높은 한 해”라며 “전 세계 젊은 세대들은 더욱 명확하고 솔직한 방식으로 연결의 방식을 재정의하고 있다”고 했다.

멜리사 호블리 틴더 최고마케팅책임자(CMO)는 “싱글은 자신이 원하는 바를 명확히 이야기하고, 믿는 가치를 당당히 밝히며, 정서적으로 열린 태도를 보이고 있다”며 “감정적으로 성숙한 태도가 가장 매력적인 요소로 떠올랐다”고 했다.