4일 오후 시청 간부 대상 사전회의 대통령 주재 회의 등 행정력 총동원

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 광주·전남 행정통합 추진에 속도를 내고 있다. 이재명 정부가 전폭적인 지원을 약속한 가운데 오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 통합 광역단체장을 선출하기 위해서는 법적 절차를 서둘러야 하기 때문이다.

강기정 광주광역시장은 지난 2일 국립5·18민주묘지에서 김영록 전라남도지사와 광주전남 행정통합을 공식 선언한데 이어 4일 오후 2시30분 주요 간부들을 시청으로 소집, 행정통합 추진을 위한 사전회의를 열었다.

휴일임에도 불구하고 행정통합의 중대성과 시급성을 공감하며 속도감 있게 진행하기 위해서다. 특히 이재명 정부 출범 이후 국가균형발전 정책인 ‘5극3특’이 본격 추진되고, 정부 차원의 제도적·재정적 지원 의지가 분명한 지금이 행정통합의 최적기라고 판단하고 있다. 이에 따라 광주시는 행정통합 논의를 당장 실행해야 할 현안으로 설정하고 행정력을 총동원하고 있다.

이날 사전회의에서는 앞으로의 행정통합 일정 등에 대해 논의했다. 행정통합추진기획단 출범 준비 상황을 점검하고, 연이어 열릴 1차 실무회의, 시의회 간담회 대응 방안을 논의했다.

광주시 이후 추진일정은 5일 오전 9시 행정통합추진기획단 출범을 알리는 현판식과 함께 오후 5시30분 1차 실무회의를 개최한다.

이어 6일에는 행정통합을 위해서는 무엇보다 의회의 적극적인 지원이 필요한 만큼 광주시의회와 ‘행정통합 의원 간담회’를 열 예정이다. 이와 함께 시도민의 공감대 형성이 중요한 만큼 행정통합의 이점 등을 알리는 한편 시도민 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다.

청와대와도 행정통합 협의를 추진 중이다. 특히 빠른 시일 내 대통령 주재 ‘광주·전남 시도지사 및 국회의원 간담회’가 개최될 것으로 보인다.

이는 이재명 정부 출범 후 정부의 적극적인 지원 의사와 광주시장과 전남도지사도가 2026년 지방선거에 맞춰 행정통합 함께하기로 의기투합한 만큼 이 기회를 절대 놓쳐서는 안 된다는 절박함 때문으로 해석된다. 이재명 정부는 시·도 통합을 추진하는 지방자치단체에 대해 서울특별시에 준하는 지위와 조직 특례를 부여하고, 교부세 추가 배분과 공공기관 우선 이전 등 과감한 특전(인센티브)을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

강기정 광주시장은 “광주·전남 시도민은 압도적인 지지로 이재명 대통령을 당선시켰고, 이는 광주·전남을 더 잘 살게 해 달라는 강력의 의지의 표현이었다”며 “지금 이재명 대통령은 시도민의 명령에 응답하고 있는 것이다. 행정통합은 더 잘 사는 광주·전남을 위한 길이고, 이번 기회를 놓치면 다시 기회를 잡기 어렵다. 이에 대한 시도민의 의지는 이미 확인됐으므로 정치적 유불리를 따지지 말고 반드시 기회를 잡아야 한다”고 말했다.