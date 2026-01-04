[헤럴드경제=김주리 기자] 더불어민주당 박지원 의원은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 향해 공세를 펴고 있는 국민의힘을 향해 ‘먹던 우물에 침 뱉는 격’이라고 비판했다.

박 의원은 3일 밤 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “국민의힘의 그 누구도 이혜훈에게 돌을 던질 자격이 없다”고 했다.

이어 “국민의힘이 그동안 이 후보자를 다섯 번이나 공천(17·18·20·21·22대 총선) 때는 깨끗했고 장관 임명 발표 뒤 그 며칠 사이에 그렇게 비리 정치인이 됐냐”며 이 후보자의 보좌진 갑질, 사적 심부름, 토지 투기 의혹 등을 국회 의원 공천 땐 모른 척한 것 아니냐고 따졌다.

또 박 의원은 이 후보자 공격에 앞장서고 있는 주진우 국민의힘 의원을 겨냥해 “윤석열의 참모(대통령 비서실 법률 비서관)로서 윤석열 김건희 비리에는 침묵하고 그 대가로 공천받고 내란당 홍위병이 되었는지 해명하라”고 요구했다.

그러면서 “이는 자기 눈의 대들보는 못 보고 남의 눈의 티눈만 보는 것”이라며 “이혜훈 후보자는 잘못을 사과하고 정책과 능력으로 검증받고자 하는데 왜 국힘은 자꾸 자신들이 먹던 우물에 침을 뱉으려 하냐, 이는 정치가 아니라 망치다”고 쏘아붙였다.

5선 중진이자 22대 국회 후반기 국회의장을 노리고 있는 박 의원은 인사청문회를 지켜보자는 태도를 취하고 있는 가운데 민주당 일부에선 이혜훈 후보자 방어가 힘들다며 자진 사퇴 목소리를 내고 있다.