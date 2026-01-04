[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 고령군이 국가유산청이 주관하는 ‘광역단위 역사문화권 정비사업’공모에 선정됐다.

4일 경북도에 따르면 이번 공모에는 전국 8개 광역 시도의 21개 기초지자체가 신청해 5개 광역 시도 6개 기초지자체가 선정됐으며 경북은 고령군(대가야 생산문화권역 정비사업)이 대상지다.

이 사업은 ‘역사문화권 정비 등에 관한 특별법’에 따라 고대 역사 문화권과 그 문화권별 문화유산을 연구·조사, 발굴·복원함으로써 문화유산의 가치를 세계적으로 알리고 지역 발전을 앞당기위해 추진된다.

고령군 대가야 생산문화권역 정비사업은 올해부터 2028년까지 3년간 총사업비 133억원(국비 66.5, 지방비 66.5억)을 투입해 쌍림면 합가리 일원의 대가야 토기 가마 유적을 발굴·정비하게 된다.

주요 사업으로는 토기 가마 유적 탐방환경 개선 및 탐방로 조성, 노후 한옥 정비로 숙박환경 개선, 토기제작 등 체험 프로그램 개발, 대가야 토기 홍보와 전시를 위한 복합홍보관 조성 등이 있다.

경북도는 지역의 다양한 사업과 연계하고 주민 참여체계를 구축해 사업 완료 후에도 효과를 지속할 수 있는 방안을 마련할 계획이다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “이 사업이 고령의 대가야 문화유산 보존과 정비·활용에 큰 보탬이 돼 지역의 새로운 관광자원을 탄생시킬 것으로 기대한다”며 “고령군과 긴밀히 협력해 사업이 원활히 추진되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.