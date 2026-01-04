닛케이 “중산층 이하는 빈곤화”

[헤럴드경제=박세환 기자] 일본 증시 상승세가 이어지면서 일본 내 빈부 격차가 갈수록 확대되고 있는 것으로 나타났다.

4일 경제학자인 모리구치 지아키 히토쓰바시대 교수가 재무성 종합정책연구소 연구 모임에 제시한 자료에 따르면 2023년 일본에서 소득 상위 0.01%인 이들의 소득 점유율은 2.28%였다.

아베 신조 전 총리 경제 정책인 ‘아베노믹스’가 시작될 무렵인 2012년에는 상위 0.01%가 소득 1.19%를 점유했는데, 10여년 만에 비율이 두 배 정도로 늘었다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 “상위 0.01% 계층의 소득 점유율이 2%를 돌파한 것은 처음”이라며 주식과 부동산 매매에 따른 이익인 ‘캐피털 게인’이 초상류층의 소득 증가 요인이라고 분석했다.

실제로 캐피털 게인을 제외할 경우 상위 0.01%의 소득 점유율은 0.82%로 10여년 전과 비교해 큰 변화가 없었다고 신문이 전했다.

상위 0.01%뿐만 아니라 상위 0.1%, 1%의 소득 점유율도 각각 높아졌다.

상위 0.1%의 소득 점유율은 2012년 3.33%에서 2023년 4.83%로, 상위 1%의 소득 점유율은 2012년 10.5%에서 12.04%로 상승했다.

다만 상위 5%, 10%, 20% 계층의 소득 점유율은 변화가 없거나 오히려 이전보다 낮아졌다.

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 2020년에 2만선 안팎이었으나, 이후 꾸준히 올라 지난해 연말 종가는 5만339를 기록했다.

아울러 일본에서는 중산층, 저소득층의 빈곤화 현상도 나타나는 것으로 분석됐다.

거시경제를 연구하는 야마다 도모아키 메이지대 교수는 1994년에 537만5000엔(약 4954만원)이었던 세대 노동 소득의 중앙값이 2019년 305만엔(약 2811만원)으로 낮아졌다고 밝혔다.

그는 “2000년대 격차 확대 원인인 중산층 이하 세대의 소득 감소는 사회 문제라는 점에서 중요하다”고 지적했다.

후생노동성이 지난해 발표한 ‘2023년 소득 재분배 조사’ 결과에 따르면 소득 불평등 수준을 보여주는 지표인 지니 계수(세금 및 사회보험 납부 전 기준)는 2023년 0.5855로 역대 최고치를 찍었다.

지니 계수는 0∼1 사이 숫자로 표시되며 1에 가까울수록 격차가 큰 상태를 의미한다.

일본 정부는 현행 과세 체계에서 연간 소득이 1억엔(약 9억2000만원) 정도까지는 소득세 부담 비율이 늘고 1억엔을 넘어서면 오히려 줄어드는 경향이 있다는 점을 고려해 부유층 과세 강화 방안을 추진하고 있다.