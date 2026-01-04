2024년보다 6.6%↑ 25만8000명 출생등록 주민등록인구 5111만명·6년 연속 감소

[헤럴드경제=박세환 기자] 대한민국 출생(등록)자 수가 두 해 연속 증가세를 기록했다. 반면 주민등록인구는 사망(말소)자수가 출생자수보다 많아 6년 연속 줄었다.

행정안전부는 2025년 우리나라 출생자 수는 25만8242명으로, 2024년(24만2334명)보다 1만5908명(6.56%) 늘어났다고 5일 밝혔다.

출생자수가 2024년 9년 만에 반등한 뒤로 2년 연속 늘어난 것이다.

작년 사망자수도 2024년보다 5392명(1.49%) 늘어난 36만6149명으로 집계됐다. 출생자 수는 늘었으나, 여전히 사망자수보다 적어 자연적 요인에 따른 인구감소(10만7907명)가 6년째 지속했다.

지역별 출생자수를 보면 시·도는 경기(7만7702명), 서울(4만6401명), 인천(1만6786명) 순으로 많았다. 시·군·구는 경기 화성시(8116명)가 가장 많았고, 경기 수원시(7060명), 경기 용인시(5906명), 충북 청주시(5526명), 경기 고양시(5522명) 등이 뒤를 이었다.

2025년 12월 31일 기준 주민등록인구는 5111만7378명이었다. 2024년보다 9만9843명(0.19%) 줄어 2020년 인구가 처음으로 감소한 이후 6년 연속 감소세를 보였다. 남자 인구는 7년 연속, 여자 인구는 5년 연속 줄었다.

남자 인구(2543만6665명)와 여자 인구(2568만713명) 간 격차는 2015년 여자가 남자를 추월한 이래 최대치인 24만4048명으로 벌어졌다.

연령대별로는 50대(16.89%), 60대(15.50%), 40대(14.83%), 70대 이상(13.76%), 30대(13.06%), 20대(11.12%), 10대(9.05%), 10대 미만(5.79%) 순으로 전년과 순위가 같았다.

전체 주민등록 인구 중 50대 이하는 남자가 많았고, 60대 이상에서는 여자가 많았다.

세대원 수별로 보면 1인 세대가 1027만2573세대로 전체 세대수 중 42.27%를 차지했다.

연령대별 1인 세대는 70대 이상(21.60%)이 가장 많았다. 60대(18.90%), 30대(16.92%), 50대(15.92%), 20대(13.94%), 40대(12.29%), 20대 미만 (0.44%) 순이다. 20∼60대는 남자 1인 세대가, 20대 미만 및 70대 이상은 여자 1인 세대가 많았다.

수도권과 비수도권 인구 격차는 더 벌어지며 처음으로 100만명을 넘어섰다.

수도권 인구(2608만1644명)는 2024년보다 3만4121명(0.13%) 증가했지만, 비수도권 인구(2503만5734명)는 13만3964명(0.53%) 감소했다.

수도권과 비수도권 격차는 2019년 수도권 인구가 비수도권 인구를 처음 넘어선 후 최대치(104만5910명)로 확대됐다. 이 격차가 100만명을 넘어서기는 처음이다.

주민등록 인구가 증가한 지방자치단체는 광역 6곳, 기초 63곳이었다. 인구감소지역 중에서는 전남 신안군(3685명), 충북 괴산군(2041명), 경기 연천군(1474명) 등 19곳이 전년보다 인구가 늘었다.

김민재 행안부 차관은 “출생인구가 2년 연속 증가했고, 비수도권 중 충청권 광역단체의 인구도 증가하는 의미 있는 변화가 있었다”면서도 “수도권과 비수도권 인구 격차가 여전히 확대되고 있는 만큼 추세를 전환할 수 있는 지역균형발전 정책을 범정부적으로 발굴·추진하겠다”고 말했다.