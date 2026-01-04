진성준, 박정, 백혜련 의원과 4파전 구도 “당·정·청 24시간 소통 핫라인 마련”

[헤럴드경제=박세환 기자] 한병도 더불어민주당 의원이 4일 원내대표 보궐선거 출마를 선언했다. 진성준, 박정, 백혜련 의원에 이어 4번째다.

한 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “경험과 실력이 준비된 원내대표, 한병도가 지방선거 승리와 이재명 정부 성공의 선봉장이 되겠다“고 밝혔다.

그는 이재명 대통령의 당 대표 시절 전략기획위원장을 지낸 경험을 부각하며 “검증된 실력으로 수도권과 호남, 충청, 강원, 제주 그리고 영남까지 민주당 깃발을 당당하게 꽂겠다”고 약속했다.

이어 “원내지도부 내에 소속 의원들과 당·정·청이 24시간 소통할 수 있는 핫라인을 신속하게 마련하겠다“며 ”언제든 가깝게 소통하는 당·청 관계로 국민이 체감할 수 있는 정책을 실현하겠다“고 공언했다.

또 “명분 없는 국정 방해 용도로 전락한 필리버스터 제도부터 손보겠다”며 “2차 종합 특검을 포함해 완전한 내란 청산을 위한 입법 과제를 모두 매듭짓겠다”고 강조했다.

이번 선거는 11일 권리당원 대상 온라인 투표(10∼11일)와 의원 투표(11일)를 합산해 결과가 발표된다.