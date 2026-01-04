소형로봇, 스피커에 OLED…새로운 경험 제공 작년 삼성 OLED·QD-OLED 탑재 기기 300개↑ RGB 올레도스 탑재한 헤드셋 데모제품 첫 선 ‘L’자형 플렉시블 화면 달린 미래차도 눈길

[헤럴드경제(라스베이거스)=김현일 기자] 삼성디스플레이가 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 유기발광다이오드(OLED)를 탑재한 소형로봇과 스피커, 확장현실(XR) 기기, 미래차로 인공지능(AI) 시대 새로운 라이프스타일을 제시한다.

삼성디스플레이는 이달 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 ‘AI와 디스플레이가 함께 만들어내는 새로운 경험의 시대’를 주제로 고객사 대상 전시회를 개최한다고 4일 밝혔다.

가장 눈에 띄는 건 13.4인치 원형 OLED를 탑재한 ‘AI OLED 봇’이다. 얼굴 부위에 장착한 디스플레이는 사용자의 질문에 대한 답변을 보여주거나 주요 정보를 전달하는 역할을 한다. 가령 대학교에서 강의실 위치를 안내하거나 휴강 계획을 알려주는 ‘조교 로봇’처럼 활용할 수 있다.

AI로 취향에 맞춰 음악을 찾아주는 스피커 데모 제품도 선보인다. 13.4인치 원형 OLED를 탑재한 ‘AI OLED 무드램프’는 음악에 맞는 조명을 연출해줘 인터리어 제품으로도 쓸 수 있다. ‘AI OLED 턴테이블’은 LP를 연상케 하는 디스플레이를 보면서 음악을 추천받거나 선택할 수 있다.

색 재현력이 우수하고 시야각이 넓은 QD-OLED도 만나볼 수 있다. QD-OLED는 시청 위치에 상관없이 최적의 화질을 제공한다.

삼성디스플레이는 저전력 기술 기반 AoD(Always On Display) 기능을 가진 QD-OLED 모니터가 평소 벽시계나 그림액자 역할을 하다가 건강 정보 및 오늘의 일정을 브리핑하는 안내판으로 변신하는 모습을 선보일 예정이다.

삼성디스플레이는 이번 전시에서 자발광 최초로 4500니트(nit) 밝기를 지원하는 2026년형 TV용 QD-OLED를 최초 공개한다. QD-OLED가 같은 휘도의 제품보다 색재현력과 체감 휘도가 높은 만큼 AI를 활용한 화질 개선 기술을 한층 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.

이같은 특성을 인정받으면서 삼성 OLED와 QD-OLED는 게이머나 전문가뿐만 아니라 일반 사무실, 가정에서도 선택을 받고 있다.

삼성디스플레이는 “지난해 삼성디스플레이의 패널을 탑재하고 출시된 태블릿, 노트북, 모니터 제품 종류는 300개 이상”이라며 “3년 전과 비교하면 3배 이상 급증했다”고 설명했다.

확장현실(XR) 헤드셋 기기에 탑재되는 초고해상도 마이크로 디스플레이도 선보인다. 특히 RGB 올레도스가 탑재된 헤드셋 데모제품을 최초 전시한다.

RGB 올레도스 화면 크기는 손목시계 다이얼과 유사한 1.4인치에 불과하지만 1인치당 픽셀은 5000개에 달한다. 4K TV의 3배에 육박하는 수준이다.

삼성디스플레이는 그동안 벽이나 상자에 패널을 끼워 넣은 형태로 올레도스 제품을 소개했지만 올해는헤드셋 데모제품에 직접 탑재해 RGB 올레도스의 우수한 화질을 보다 생생하게 체험할 수 있도록 했다.

삼성 OLED가 적용된 미래차의 모습도 볼 수 있다. 운전석과 조수석 사이 에어컨·히터 등의 조작부(센터페시아)에는 전면 대시보드와 연결돼 ‘L’자로 유연하게 구부러지는 ‘플렉시블L’ 제품을 탑재했다. 기존에 전시했던 14.4인치에서 18.1인치로 커져 운전자는 공조 시스템 등을 직관적으로 조작할 수 있다.

조수석에 설치된 13.8인치 디스플레이는 조수석 승객의 콘텐츠 시청을 지원한다. 운전자가 혼자 탑승한 경우 대시보드 아래로 숨길 수 있다.

34인치 와이드 디스플레이와 8인치 디스플레이를 조합한 새로운 형태의 OLED 후미등도 선보인다. 후미등으로 전방 교통상황과 차량 상태 등을 알리는 메시지를 띄워 뒤쪽 차량에 전달할 수 있다.