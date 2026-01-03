“무관용 원칙으로 조치…환부 도려낼 것” “6·3 지방선거 공천 철저 감독”

[헤럴드경제=김광우 기자] 더불어민주당 정청래 대표는 3일 자당 출신 강선우 의원의 2022년 지방선거 공천 헌금 수수 의혹에 대한 사과 입장을 밝히며, 무관용 원칙에 따른 수사를 부탁했다.

정 대표는 페이스북에서 “국민과 당원 동지에게 큰 실망과 상처, 분노를 안겨드린 데 대해 민주당 대표로서 사과드린다”며 이같이 말했다.

강선우 의원이 2022년 서울시의원 후보에게 1억원을 받았으며 이 과정에서 김병기 의원이 이를 묵인했다는 의혹이 지난달 29일 제기된 후 정 대표가 직접 사과 입장을 밝힌 것은 처음이다.

정 대표는 최고위의 강 의원에 대한 제명 및 김 의원에 대한 당 징계 심판 요청 방침과 관련, “사건 연루자들에 대해 무관용 원칙으로 조치했고 앞으로도 당에서 취할 수 있는 상응한 징계 조치를 취할 것”이라며 “경찰도 한 점 의혹이 없이 신속하고 철저하게 수사해 주기를 바란다”고 했다.

정 대표는 “이번 사건은 참으로 부끄러운 일”이라며 “소 잃고 외양간을 고친다지만 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 외양간을 더 두껍고 더 높이 짓고, 밑바닥으로 스며드는 연탄가스 구멍도 철저히 막겠다”고 덧붙였다.

정 대표는 또 “6·3 지방선거에서 더 깨끗하고 더 공정한 공천으로 보답하겠다며 ”새로 개정한 공천 관련 당헌·당규를 철저하게 엄수하도록 하고, 비리의 유혹은 꿈조차 꾸지 못하도록 발본색원·원천 봉쇄하겠다“고 약속했다.

그는 “광역단체장과 기초단체장 경선 관련 재심위원회는 중앙당에 구성하고, 광역의원과 기초의원은 각 시도당 재심위를 구성한다”며 “각 시도당이 민주적이고 투명한 공천을 할 수 있도록 중앙당에서 철저하게 관리 감독하겠다”고 했다.

정 대표는 또 “이재명 국민주권 정부에 맞게 당도 완전한 당원 주권 정당으로 탈바꿈해야 한다”며 자신의 대표 공약인 이른바 1인1표제를 재추진하겠다는 방침도 재확인했다.

정 대표의 핵심 공약이었던 ‘대의원·권리당원 1인1표제’는 지난달 당내 투표에서 부결돼 좌초된 바 있다.