중국인 90만명, 한국인 41만명 수준 지방 체류 외국인은 ‘베트남인＞중국인’

[헤럴드경제=김광우 기자] 일본에 거주하는 20대 인구의 외국인 비율이 10%에 육박해, 10년 새 2배가량 늘어난 것으로 나타났다.

3일 교도통신 보도에 따르면 일본 내 20대 인구 중 외국인 비율은 2015년 4.1%였으나, 작년에는 9.5%가 됐다. 지난해 20대 일본인 인구는 2015년과 비교해 103만명 감소한 1164만명이었고, 20대 외국인 인구는 68만명 증가한 122만명이었다.

20대 인구의 외국인 비율은 남성이 10.1%, 여성은 8.9%였다. 지역별로 보면 도쿄도 북쪽 군마현이 14.1%로 가장 높았다.

교도통신은 “전 연령층에서 외국인 비율은 3.0%이지만, 젊은 층에서 외국인 10% 사회가 도래하고 있다”며 “노동력 부족을 외국인으로 메우는 흐름이 강해지고 있고, 외국인 주민의 3분의 2는 30대 이하”라고 전했다.

이어 “해외 인재를 받아들이는 제도인 ‘육성취로’ 신설 등으로 외국인이 더 늘어날 가능성이 크다”며 외국인이 지역사회에 정착할 수 있도록 일본어 학습, 전문기술 습득 등을 지원하는 것이 과제가 될 것이라고 해설했다.

아울러 일본 수도권과 오사카부 인근을 제외한 지방에서 장기 체류하는 외국인 가운데 베트남인이 중국인보다 많아지고 있다고 산케이신문이 전했다.

출입국재류관리청 통계에 따르면 지난해 일본 광역지자체 47곳 중 33곳에서 베트남인이 장기 체류 외국인 국적별 순위 1위를 차지했다.

2015년에는 중국인이 광역지자체 47곳 중 34곳에서 1위를 기록했는데, 지난 10년 사이에 중국인이 수도권과 대도시로 모여들면서 지방 대부분에서는 베트남인 수가 중국인 수를 웃돌게 됐다.

다만 작년 6월 기준으로 일본에서 장기 체류하는 외국인의 국적을 보면 중국인이 90만명으로 여전히 가장 많았다. 이어 베트남인 66만명, 한국인 41만명 순이었다.

중국인은 도쿄도에 29만5천 명이 거주하고, 도쿄도 인근인 사이타마현과 가나가와현에서도 각각 약 8만5000명이 생활했다. 오사카부에 주소를 둔 중국인은 9만3000명이었다.

산케이는 “중국인은 과거에 기능 실습생이 많아 농업, 제조업을 지탱해 왔지만, 최근에는 영주권자와 ‘기술·인문지식·국제업무’ 자격으로 체류하는 사람이 늘고 있다”며 영주권자가 10년간 13만명 증가해 약 35만명이 됐다고 전했다.

신문은 베트남인에 대해 “기능 실습생, 노동력이 부족한 업계에서 외국인을 받아들이는 ‘특정기능’ 체류자가 많고, 홋카이도부터 규슈까지 폭넓게 분포한다”며 “베트남인이 지방 경제를 뒷받침하는 실태가 드러났다”고 해설했다.

인구가 감소하고 있는 일본에서는 부족한 노동력을 외국인으로 채우고 있지만, 외국인 유입 급증에 따른 반발도 확산하고 있다.

이에 일본 정부는 영주권 발급·귀화 요건을 보다 엄격히 하고 비자 발급 수수료를 올리는 등 외국인 규제 강화 정책 도입을 추진하고 있다.