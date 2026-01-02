청와대 복귀 후 첫 전직원 행사 “대한민국은 지금 중요한 분수령”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 처음으로 전직원 대상 시무식에 참석해 “국민은 쉬어도 대한민국은 쉬지 않는다는 각오로 모두가 각자의 자리에서 맡은 역할을 성실히 다해 달라”고 당부했다.

청와대는 이날 보도자료를 통해 “이번 시무식은 청와대 복귀 이후 처음으로 열린 전 직원 행사로, 이 대통령이 ‘깜짝 참석’해 공직자들과 직접 소통하며 현장소통·민생중심의 국정운영 의지를 분명히 밝히는 자리였다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 시무식에서 그간 직원들의 헌신과 노력을 격려하고, 청와대 국정운영 체제가 정상적으로 자리 잡았음을 강조하며 새해 국정운영에 임하는 책임감과 각오를 밝혔다고 한다.

이어 이 대통령은 국민의 삶을 책임지는 공직자로서의 책임감과 사명감을 거듭 강조하며 “공직자의 마음가짐과 행동 하나하나가 수많은 국민의 삶과 미래에 직결된다는 점을 깊이 인식하고, 진심을 다해 직무에 임해 달라”고 요청했다.

이 대통령은 동시에 “공직자 대다수는 이미 자신의 본분을 충실히 다하고 있다”며 “자부심을 가져도 된다”고 직원들을 격려하기도 했다.

그러면서 이 대통령은 “대한민국이 지금 중요한 분수령에 서 있다”며 “청와대 공직자로서의 역사적 사명을 끝까지 다해 달라”고 당부했다.