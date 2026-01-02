[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 오는 1월 말까지 ‘생명지킴활동가’로 활동할 자원봉사자 10여 명을 모집한다고 2일 밝혔다.

‘생명지킴활동가’란 지역사회에서 자살 예방 활동을 수행하는 자원봉사자로 자살 고위험군을 조기에 발견하고 생명존중 문화를 확산하는 역할을 하고 있다.

선발된 활동가들은▷자살 고위험군 말벗 서비스 ▷생명지킴이 희망판매소(번개탄 판매업소) 모니터링 ▷자살예방 및 생명존중 캠페인 지원 등의 활동을 하게 된다.

아울러 자원봉사포털(1365) 등록을 통해 봉사 시간을 인정받을 수 있을 뿐만 아니라 활동에 따라 교통비, 급식비 등 일정 수준의 자원봉사 활동비를 지원받을 수 있다. 또한, 소진 예방 프로그램에 참여가 가능하다.

지역사회에 관심이 있는 구로구 거주 성인이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참여를 원하는 경우 의약과로 전화해 신청하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “생명지킴활동가는 위기에 놓인 이웃의 곁을 지키는 소중한 역할을 하고 있다”며 “이번 모집을 통해 지역사회 전반에 생명 존중 문화가 더욱 확산되기를 기대한다”고 말했다.

이번 모집에 참여하는 자원봉사자들은 생명지킴이 양성 교육을 이수한 후 오는 2월 생명지킴활동가로 정식 위촉될 예정이다.