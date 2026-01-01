[헤럴드경제=이명수 기자] 코미디언 허경환 매니저가 ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 측 전화를 받고 공석이 된 MC 자리 섭외로 착각했다고 했다. 허경환은 “소속사가 날 너무 높게 평가한다”고 했다.

허경환은 지난 12월31일 tvN 예능프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 나와 유재석과 이 프로그램 출연에 얽힌 에피소드를 풀어냈다.

유재석은 “허경환 매니저가 섭외 전화를 받자마자 MC 섭외냐고 물었다더라”고 했다.

허경환은 “소통에 문제가 있었다”며 “소속사에서 나를 너무 높게 평가한다. 아직은 불러주시기만 하면 감사하게 나오는 입장”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

‘유 퀴즈 온 더 블록’은 유재석과 조세호가 진행해오다가 조세호가 각종 논란에 휘말리며 하차해 현재 유재석 홀로 맡고 있다.

허경환은 섭외 제안을 받은 뒤 고민했다고도 했다.

그는 “큰 프로그램에 나갈 만큼 제게 포인트가 있나 싶었다. 지상파 3사 우수상은 받았지만 그 이후 더 큰 상도 없고, 화제성 있는 이슈도 없었다”고 말했다.

그러면서도 “그래도 기회는 감사하게 잡아야 한다고 생각했다”고 했다.

허경환은 “‘늦게 올라가도 좋지만 떨어지지는 말자’는 게 제 신조”라며 “늘 바라보던 프로그램에 나왔으니 관리 잘해서 오래 가고 싶다”고 말했다.