[헤럴드경제=김주리 기자] 금값과 은값이 폭등하는 가운데, 백금 가격이 이번 달에 34% 상승해 1986년 이후 최대 월간 상승 폭을 나타냈다고 로이터 통신이 30일(현지시간) 보도했다.

금·은 등 귀금속에 대한 투자 수요 증가, 공급 부족 상황, 유럽연합(EU)이 2035년 내연기관차 판매 금지 방침을 철회한 점 등이 복합적으로 작용한 결과다.

뉴욕상업거래소에서 최근월물 백금 선물 가격은 지난 26일(현지시간) 온스당 2471.40달러로 사상 최고치를 찍었다. 다음날 14.3% 급락한 뒤 곧바로 5.7% 반등해 30일 종가는 2255.10달러다.

이달 들어 34% 상승했다. 올해 연간 상승률은 147%에 달한다. 백금족 금속(PGM)인 팔라듐도 올해 80% 올랐다.

백금과 팔라듐은 배기가스 제어장치인 촉매장치 등에 사용된다. 미국의 관세 정책을 둘러싼 불확실성과 금·은 가격 랠리가 전기차 확산이라는 장기적 악재를 상쇄하면서 올해 백금과 팔라듐 가격 상승을 뒷받침했다.

여기에 이달 16일 EU가 2035년부터 내연기관차 판매를 전면 금지하기로 한 방침을 사실상 철회하는 호재가 터져 나왔다.

EU 집행위원회는 2035년 신차 탄소 배출 감축량을 당초 목표인 100%가 아닌 90%로 낮추도록 완화하는 법 개정안을 공개했다.

이는 2035년부터 전기차 판매만 허용하겠다는 원래 방침에서 후퇴해 플러그인 하이브리드 차량부터 디젤차에 이르기까지 일부 내연기관차 판매도 가능함을 의미한다.

대신 자동차 제조업체들은 이로 인한 탄소 배출량을 저탄소 방식으로 생산된 유럽산 철강, 친환경 연료 등을 사용하는 것으로 상쇄해야 한다.

미쓰비시 애널리스트들은 “촉매장치에서 사용을 연장하는 것으로, 백금족 금속에 스테로이드 주사를 놓은 것”이라고 평가했다.

이들은 “(내연기관차 판매) 연장 기간이 특정 시점으로 한정되지 않은 데다 EU가 더 엄격한 배출 기준을 계속 요구할 예정이어서 촉매에 사용되는 백금족 금속 함량도 더 높아질 수밖에 없다”고 덧붙였다.

또한 미국 행정부가 백금과 팔라듐을 경제와 국가 안보에 필수적인 ‘핵심 광물’ 목록에 포함한 조치의 수혜도 입었다.

관세 부과 등이 예상되면서 현물 물량이 미리 미국으로 대거 흘러 들어갔고 이는 다른 지역 현물 시장들에서 빠듯해진 공급 상황으로 이어졌다.

한 달 전 중국에서 백금족 금속 선물 거래가 시작된 재료도 더해졌다.

대규모 투기성 자금이 유입됐고 이에 광저우선물거래소는 가격제한폭을 조정하기도 했다.

중국은 세계 최대 백금족 금속 소비국으로, 수입에 크게 의존한다.