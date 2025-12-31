“정책 투명성 강화…일반 토론회도 생중계” “공보물도 신문·방송 아닌 SNS·유튜브 등으로 확대” “앞으로 더 범위 늘릴 수도…오픈 스튜디오 준비 중”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대가 31일 “내년 1월부터는 청와대뿐만 아니라 47개 모든 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다”고 밝혔다.

이규연 홍보소통수석은 이날 오후 청와대 춘추관 대브리핑룸에서 “이재명 정부는 지난 7개월간 국무회의, 업무보고 등 대통령의 국정운영을 생중계했으며 그 영상을 국민과 언론에 전면 개방했다”면서 이같이 말했다.

이 수석은 “이 역시 역대 정부 최초”라면서 “국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심을 가질 만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침”이라고 설명했다.

모든 생중계 작업은 KTV 국민방송에서 진행할 예정이다. 이 수석은 “KTV가 촬영, 중계, 송출, 영상 제공을 원스톱으로 지원한다”면서 “정부 부처의 생중계 영상 역시 언론을 포함한 모든 국민에게 개방한다”고 했다.

이어 이 수석은 “상징적인 국가 행사는 물론, 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 국민들에게 알릴 방침”이라며 “부처 행사는 규모와 성격에 따라 KTV 국민방송 또는 KTV 유튜브 채널을 통해 송출된다”고 했다.

그러면서 이 수석은 “이번 정책 생중계 확대를 통해 국정운영의 투명성은 더욱 강화되고 정책 신뢰도 역시 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.

향후 각 부처의 ‘1호 생중계’와 관련한 질문에 이 수석은 “각 부처에서 생중계 신청을 할 것”이라며 “(KTV가) 그 신청을 받아 아마 리스트를 만들어놓고 차례차례 생중계해 나갈 것”이라고 했다.

이미 광복절이나, 개천절, 국군의 날 등 국가 행사는 각 부처가 생중계해 왔지만, 향후 일반 정책 토론회까지 생중계될 수 있다는 설명이다.

이 수석은 생중계를 비롯한 향후 정부 정책 홍보 방법을 두고 “일부 매체의 종류에 좀 편중돼 있던 것을 조금 균등하게 분배하는 작업들을 하고 있다”면서 “정부에서 나가는 공보물 자체도 기존의 방식, 신문과 방송의 형태가 아닌 다양한 형태의 SNS, 유튜브 등을 통해 확대하려고 생각하고 있다”고 말했다.

해당 업무는 각 부처에서 신설된 디지털 담당관이 맡을 예정이다. 이 수석은 “아마 디지털 소통관들이 그런 역할을 하게 될 것”이라며 “KTV 내에 원스톱 서비스 창구를 만들어 각 부처가 이쪽에 요청하면 KTV의 시스템이 작동하는 그런 방식으로 운영될 것”이라고 덧붙였다.

이 수석은 그러면서 “앞으로 더 (생중계) 범위를 늘릴지도 모르겠다”면서 “오픈 스튜디오도 사랑채에 준비하고 있다”고 했다.