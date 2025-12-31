“2026년 ‘잠재성장률 반등’ 원년으로 만들 것” “변화에 능동적이고 주체적 적응할 때 살아남아” 아시아태평양 ‘AI 신문명 중심지’ 자리매김 준비

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 31일 “‘붉은 말의 해’에 적토마를 떠올리며 ‘승기창도(乘機創道)’를 새해 화두로 품고 가겠다”면서 “빠른 말처럼 지나치는 기회를 제때 잡아타고, 모두를 위한 새 길을 개척해 가자는 결심”이라고 강조했다.

구 부총리는 이날 ‘국민 여러분, 병오년 새해 인사 올립니다: 승기창도’라는 제목의 신년사를 통해 이 같이 밝혔다.

구 부총리는 “전 지구적 질서 재편 속에 ‘신(新) 적자생존’의 지혜를 발휘할 때”라며 “진화론의 ‘적자생존’은 강하고 힘센 자를 위한 서사가 아니라 변화에 능동적이고 주체적으로 적응할 때 살아남을 수 있다는 의미”라고 설명했다.

내년 대외 여건과 관련해서는 “글로벌 기술패권 전쟁과 자국 우선주의 통상외교가 지속되면서 우리를 둘러싼 여건이 만만치 않은 상황으로 전개될 것으로 예상된다”면서 “지난해 경험을 교훈으로 삼아 더 확실하게 경제안보를 지켜가고, 어떠한 위기가 닥쳐도 흔들리지 않는 견고한 경제체제를 구축해가는 데 모든 정책역량을 집중하겠다”고 했다.

경제당국의 최우선 과제로는 거시경제 관리와 민생경제 회복을 제시했다. 그는 “안정적으로 물가를 관리하면서 소비심리 개선과 투자활성화 등 민생회복 및 국가·지역경제 살리기에 중점을 두겠다”면서 “중소기업과 소상공인의 성장을 촉진하는 동시에, 취약계층 지원과 같은 양극화 극복을 위한 정책 과제들도 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.

성장 전략의 핵심 축으로는 인공지능(AI) 대전환을 꼽았다. 구 부총리는 “AI 대전환과 초혁신경제 실현을 위한 정책들이 적기에 산업 전반으로 확산되고 국민 일상에 구현될 수 있도록 심혈을 기울이겠다”면서 “물리적 AI(피지컬 AI) 등 AI 대전환에 있어서 세계 일등 국가, 아시아태평양 ‘AI 신문명 중심지’로 자리 잡을 수 있도록 잘 준비해 나가겠다”고 했다.

이와 함께 “국가 전략산업 육성, 생산적 금융 구현, 적극적 국부 창출, 과감한 재정 혁신 등 주요 과제 역시 흔들림 없이 추진할 계획”이라고 덧붙였다.

구 부총리는 또 “2026년은 잠재성장률 반등의 원년으로 기록되도록 하겠다”면서 “개혁과 역발상이 필요한 부분은 과감히 바꾸며 실천에 옮기겠다”고 약속했다.

내년부터 기획재정부가 재정경제부와 기획예산처로 분리되는 점과 관련해서는 “경제부총리로서 부여받은 책무를 되새기며 다시 출발선에 선 마음으로 새해를 맞이하겠다”면서 “국민 눈높이에 맞춰 늘 경청하고, 관계부처들과 함께 협업하고 조율하면서 대한민국의 성장 동력을 더 강하게 만들겠다”고 했다.

끝으로 그는 “변화의 시대에 국가적 차원은 물론 개인의 삶에서도 언제나 새로운 서사를 써내려간 주인공은 바로 국민이었다”면서 “국민을 믿고 국민과 함께 담대한 발걸음으로 2026년을 시작하겠다”고 말했다.