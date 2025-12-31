심평원, 신규 4개 항목 등 총 12개 항목 내년 집중심사

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험심사평가원은 31일 심사평가원 누리집과 요양기관 업무포탈을 통해 2026년도 선별집중심사 대상항목을 공개한다고 밝혔다.

선별집중심사는 진료경향 개선이 필요한 항목을 사전에 예고하고 의료기관별 맞춤형 정보제공 등 관리를 통해 자율적으로 적정진료를 실시할 수 있도록 유도하는 사전 예방적 심사 제도다.

심사평가원은 2007년부터 매년 대상 항목을 선정해 운영하고 있다.

2026년 선별집중심사 대상항목으로 선정된 12개 항목은 진료비 증가, 사회적 이슈 등 보건의료 환경 변화를 종합적으로 고려해 선정됐다.

의료기관별로 상급종합병원 2항목, 종합병원 7항목, 병의원 11항목이 해당하며, 심사평가전략위원회 및 의약단체가 참여하는 심사제도운영위원회의 의견수렴 절차 등을 거쳐 선정됐다.

2026년 신규 항목은 총 4개 항목으로 ▷평형기능검사[전기안진검사] ▷핵산증폭-다종그룹1, 다종그룹2_성매개감염균 검사 ▷부항술(자락관법)(2부위 이상) ▷면역관문억제제이다.

평형기능검사 등 3개 항목은 진료비가 지속해서 증가하거나, 급여기준 적용에 대한 안내와 오남용 예방을 위한 적정진료 유도가 필요한 항목이다.

면역관문억제제 항목은 건강보험 급여범위가 지속해서 확대됨에 따라 적응증 부합여부 확인, 건강보험 재정에 미치는 영향 등을 점검하고 관찰할 필요가 있어 선정됐다.

심평원은 그간 선별집중심사 대상으로 운영하던 초음파검사 등 8개 항목은 진료경향이 개선돼 제외하고, 신경차단술 등 8개 항목은 청구량이 지속해서 증가하고 과다진료 경향으로 2026년에도 관리를 이어갈 예정이다.

안유미 심평원 심사운영실장은 “대상항목의 청구경향에 대해 지속적인 모니터링을 실시하고, 기관별 맞춤형 정보를 제공할 것”이라며 “의료단체 간담회 등 유관 기관과의 긴밀한 소통을 통해 적정 진료가 이뤄질 수 있도록 협력해 나가겠다”고 말했다.