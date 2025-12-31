새해 앞두고 SNS에 글…“서울, 멈추지 않고 성장” “세계가 주목하는 매력 있는 도시로 한 단계 도약”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 “2026년에는 서울이 더 따뜻하고 더 다정한 도시가 될 것”이라고 했다.

오 시장은 새해를 하루 앞둔 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “분주했던 시간이 지나가고, 어느덧 2025년의 마지막 날”이라며 “올 한 해 현장 곳곳에서 만나 뵈었던 우리 시민들의 얼굴을 떠올려 본다”고 올 한 해를 회상했다.

이어 “각자의 자리에서 최선을 다하신 여러분이 계셨기에 오늘도 서울의 하루는 빛나고 있다”며 “이제 우리는 2026년을 향해 다시 발걸음을 내딛는다”고 덧붙였다.

오 시장은 “내년 서울은 더 따뜻하고, 더 다정한 도시가 될 것”이라며 “뒤처진 이들을 먼저 살피고, 공정한 기회가 주어지는 도시, 일상의 작은 불편함도 지나치지 않고 먼저 손 내미는 도시로 나아갈 것”이라고 강조했다.

이어 “동시에 서울은 멈추지 않고 성장할 것”이라며 “과감히 도전하고, 세계가 주목하는 매력 있는 도시로 한 단계 도약할 것”이라고도 덧붙였다.

마지막으로 오 시장은 “오늘 있을 제야의 종 타종은 시민 여러분의 마음을 담아 그 어느 때보다 힘차게 울려 퍼지도록 해야겠다”며 “시민 여러분 모두가 주인공인 2026년을 만들기 위해 서울시가 최선을 다해 뛰겠다”고 적었다.