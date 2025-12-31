한국건설기술연구원 일산 본원.[헤럴드DB]
▷연구전략기획본부장 최창호

▷건축연구본부장 이상섭

▷미래스마트건설연구본부장 윤준희

▷건축에너지연구본부장 유기형

▷국가건설기준센터장 김영석

▷건설정책연구본부장 진경호

▷건설산업진흥본부장 김용주

▷경영지원본부장 박태무


nbgkoo@heraldcorp.com