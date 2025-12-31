2026년 신년사 발표 “세계 경제 보호무역주의 회귀·中공급과잉 진행 중” “시장이 인정하는 독보적 기술과 제품 계속 만들어야” “도전 가치 있으면 주저 없이 실행하는 문화 만들 것”

[헤럴드경제=고은결 기자] 정기선 HD현대 회장은 2026년 새해를 맞아 “시장이 인정하는 독보적인 기술과 제품을 만들고, 두려움 없는 도전을 이어가자”고 임직원들을 독려했다. 2025년 주력 사업을 중심으로 그룹 전체 실적이 개선세를 이어갔지만, 불투명한 경영환경을 돌파하기 위해선 기술력과 도전 정신을 갖춰야 한다는 것이다.

정 회장은 31일 발표한 신년사에서 “지난해(2025년) 우리는 어려운 대내외 환경 속에서도 의미 있는 성과를 이뤄냈다”며 “조선과 전력기기 사업의 지속적인 성장에 힘입어 그룹 전체 실적은 개선세를 이어갔고, 이에 국내 기업 가운데 다섯 번째로 시가총액 100조 클럽에 이름을 올릴 수 있었다”고 설명했다. 이어 “전 세계 최초 선박 5000척 인도라는 기념비적인 기록을 달성하고 신사업 투자, 선제적 사업재편으로 새로운 도약의 기틀을 마련다”고 말했다.

다만 새해 경영환경에 대해서는 “미국의 관세 확대 움직임 속에서 세계 경제는 보호무역주의로 회귀하고 있고, 중국발 공급과잉 문제 역시 여전히 진행 중”이라며 “우리의 주요 경쟁국들은 기업 간 합종연횡(合從連衡)을 통해 몸집 불리기와 경쟁력 강화에 나서고 있다”고 진단했다. 또한 “특히 중국 기업들은 눈에 띄게 향상된 기술력과 가격 경쟁력을 앞세워 글로벌 시장을 빠른 속도로 잠식해 나가고 있다”고 우려했다.

정 회장은 이런 상황을 타개하기 위해 “시장이 인정하는 ‘독보적인 기술과 제품’을 계속 만들어야 한다”며 “우리가 최근 인도한 선박들 중 일부는 중국 대비 연비가 20% 이상 뛰어나 고객사가 시운전 과정에서 매우 놀라워했고, 또 HD건설기계가 최근에 출시한 차세대 신모델 건설장비도 연비는 물론 조작 성능 면에서도 경쟁사보다 앞서면서 긍정적 반응을 얻고 있다”고 말했다.

이어 “과감한 혁신을 통해 품질과 성능, 비용을 획기적으로 개선하되, 현장에서 실제로 적용 가능한 기술을 끊임없이 만들어 기술 초격차를 유지해야 한다”며 “현재 그룹 미래 신사업 분야에서 의미 있는 성과들이 하나둘씩 나타나고 있는데, 이런 흐름을 바탕으로 원천 기술을 조기에 확보하고, 실제 제품에 적용하고 상용화해야 한다”고 했다.

정 회장은 또한 “두려움 없는 도전을 이어가야 한다”며 “허허벌판이던 바닷가 백사장에 조선소를 세우고, 동시에 두 척의 초대형 유조선 건조에 나섰던 우리의 첫 도전이 그랬다”고 설명했다. 그는 “위험을 감수해도 도전할 가치가 있는 일이라면, 주저 없이 논의하고 실행할 수 있는 문화를 만들고자 한다”며 “조직의 창의성과 도전을 가로막는 매너리즘과 관성에는 단호히 맞서겠다”고 했다.

그는 “HD현대중공업과 HD현대미포, HD현대건설기계와 HD현대인프라코어 간 합병, 석유화학 사업재편, 디지털 조선소로의 전환, 해외 조선소 확장 등 어려운 과제들이지만 우리에게는 어떤 상황에서도 도전을 피하지 않고, 실패를 두려워하지 않으며 반드시 해내고야 마는 HD현대만의 DNA가 있다”고 강조했다.

아울러 정 회장은 “건강한 조직이 되어야 한다”며 “건강한 조직은 성과를 창출하면서도, 구성원들이 일에 몰입할 수 있고, 성장할 수 있도록 지원하는 조직”이라고 했다. 그는“우리가 왜 이 일을 하는가에 대해 구성원 스스로 설명할 수 있어야 하며, 문제가 생겼을 때는 함께 해결책을 찾아가는 분위기가 자리 잡아야 한다”며 “현장의 고민과 목소리가 리더에게 자연스럽게 전달되고, 리더는 그 의견을 존중하며 공정한 기준으로 판단하기 위해 끊임없이 노력해야 한다”고 했다.

정 회장은 마지막으로 “우리 모두의 안전이 보장되지 않는다면 과감한 혁신과 두려움 없는 도전을 향한 우리의 노력은 모두 물거품”이라며 “가장 안전한 일터가 될 수 있도록 힘을 모아 달라”고 당부했다.