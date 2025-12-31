31일 사임통지서 제출…광주시장 선거 배수진

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 내년 광주시장 선거에 출마하는 문인 북구청장이 다음 달 8일 청장 자리에서 물러난다.

31일 광주 북구와 북구의회에 따르면 문 구청장은 전날 북구의회에 사임 통지서를 제출했다.

지방자치단체장이 사퇴하기 위해서는 사퇴 예정일로부터 10일 전에 지방의회 의장에게 서면으로 통지서를 제출해야 한다.

문 구청장은 다음 달 8일 자정까지 근무한 뒤 사퇴하며, 당일 구청사에서 퇴임식을 열기로 했다.

광주 구청장이 시장 출마를 위해 중도에 사퇴하는 경우는 드물며, 광주시장 선거 배수진으로 읽힌다.

선거사무소는 광주 서구 치평동 세정아울렛 인근 상가에 마련할 예정으로, 출판기념회는 다음 달 18일 오후 1시 광주 김대중컨벤션센터에서 연다.

문 구청장은 광주시 행정부시장·상수도사업본부장·자치행정국장 등을 역임하며 행정 전반을 경험한 정통 관료 출신으로 분류된다.

민선 7기인 2018년 7월부터 북구청장으로 재임해 민선 8기까지 구정을 이끌어왔다.