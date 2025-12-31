2026 주택금융공사 신년사 “민간 장기·고정금리 주담대 공급 확대” 정책모기지 정교화 및 커버드본드 지급보증 활성화

[헤럴드경제=정호원 기자] 김경환 한국주택금융공사 사장은 2026년 신년사를 통해 “국민 누구도 소외되지 않는 ‘두터운 포용금융’을 적극 실천하겠다”고 31일 밝혔다.

김 사장은 가계부채 관리 강화 기조 속에서도 서민과 실수요자를 위한 정책모기지 공급이라는 공사의 본연적 역할을 강조했다. 그는 “해외 네트워크를 활용해 자금조달원을 다변화하고 투자자 기반을 확충했다”며 “국내 은행이 발행하는 커버드본드 지급보증을 통해 민간의 장기·고정금리 주택담보대출 공급을 지원하는 등 유동화 사업의 경쟁력을 한층 높였다”고 평가했다.

이어 임차인 피해 예방을 위한 보증제도 개선과 주택연금 이용 확대 등을 지난 성과이자 역점 사업으로 꼽았다.

또한 김 사장은 ‘고객 중심 금융 서비스’를 최우선 가치로 내걸었다. 그는 “저출생 위기 극복을 위해 신혼부부와 다자녀 가구 대상 지원을 확대하고, 사회적 배려가 필요한 계층을 위한 다양한 특례보증을 제공해왔다”면서 “재난이나 경기 침체로 어려움을 겪는 고객에게는 맞춤형 채무조정을 지원했다”고 설명했다.

새해에는 정부가 추진 중인 ‘소비자·서민 중심의 금융대전환’ 정책을 뒷받침해야한다는 점을 강조헸다. 김 사장은 “정책모기지가 서민과 금융 취약계층의 내 집 마련에 실질적인 도움이 되도록 정교하게 운영할 것”이라며 “유한책임대출의 민간 확산을 유도해 차주의 경제적 부담을 덜어주겠다”고 말했다. 또한 지방은행 발행 커버드본드에 대한 지급보증을 활성화해 장기·고정금리 대출 확대를 위한 제도적 기반을 공고히 하겠다고 덧붙였다.

급변하는 인구 구조와 임대차 시장에 대응한 변화도 예고했다. 김 사장은 “월세 증가 등 시장 변화에 맞춘 신규 보증상품 도입을 검토하고 기존 특례보증을 내실화하겠다”며 “우대형 주택연금 지원을 강화해 비수도권 가입 기반을 넓히고, 상품성을 높여 주택연금이 국민의 든든한 노후보장 수단이 되도록 하겠다”고 강조했다.

미래 비전으로는 ‘디지털 혁신’과 ‘글로벌 ESG’를 제시했다. 김 사장은 ‘인공지능 전환(AX) 추진전략’을 바탕으로 업무 지능화와 비대면 채널 고도화를 이뤄내겠다고 밝혔다. 이와 함께 철저한 리스크 관리와 정보보호를 당부하는 한편 “그린 커버드본드의 성공적 발행을 통해 글로벌 ESG 금융 선도기관으로 도약하겠다”는 포부를 전했다.