[헤럴드경제=임세준 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 31일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 성장전략 TF에 참석하고 있다.
입력 2025-12-31 10:32:09
[단독] “어이! 어이! 야!” 담임에 반말, 말리던 친구에 칼부림…퇴학 당하자 “살인자 낙인” 국가에 소송까지 걸었다 [세상&플러스]
[헤럴드경제=안세연 기자] 지난 2022년 6월 16일, 대구의 한 고등학교에서 칼부림 사건이 발생했다. 가해학생 A군이 담임선생에게 반말한 게 시작이었다. 같은 반 학생이 이를 제지하자 A군은 오히려 그에게 흉기를 수차례 휘둘렀다. 쓰러진 피해 학생을 발로 걷어차는 등 폭행까지 이어갔다. 다행히 피해 학생의 생명엔 지장은 없었다. 하지만 뇌진탕 등 중상을
“46억 갚아야” 북한 국대 출신 정대세 빚더미 고백…아내 “빚 몰랐다”
[헤럴드경제=김보영 기자] 축구 국가대표 출신 정대세가 수십억 원대 빚을 지고 있으며, 현재도 상환 중인 사실을 털어놨다. 29일 일본 매체 스포츠 호치에 따르면 정대세는 최근 후지TV 예능 프로그램 ‘치도리노 오니렌찬’에 팀 축구 멤버로 출연했다. 그는 서바이벌 미션 우승 상금 100만엔(약 918만원)의 사용처를 묻는 질문에 “빚 상환”이라고 답했다. 정대세는 “열심히 해서 2억5000만엔(약 23억원)까지 갚았다”면서 “그런데 정리해 보니 지급 의무가 있는 게 2억5000만엔이 추가적으로 더 발견돼서, 현재 빚이 5억엔(약 45억8000만원)”이라고 고백했다. 그러면서 “이번 달 이자를 내기 어렵게 됐다”고 덧붙였다. 그는 지난 4월 같은 프로그램에 출연했을 당시에도 “빚이 3억8000만 엔(약 35억5700만원)”이라고 고백한 바 있다. 약 23억원을 상환했음에도 전체 채무 규모가 오히려 늘어난 셈이다. 출연진들은 “팀 4명이 나누면 이겨도 상금이 1인당 25만엔”이라며 안타
“일본여행 가면 안돼” 초유의 사태…항공편 줄줄이 취소, 무슨 일
[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 정부가 내년 3월까지 자국민의 일본행 비자 신청 건수를 기존의 60% 수준으로 감축하도록 관련 업계에 지시한 것으로 알려졌다. 25일 일본 교도통신은 중국 현지 여행업계 관계자를 인용해 중국이 자국 주요 여행사에 2026년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 줄이도록 하라’는 지시를 내렸다고 보도했다. 매체에 따르면 이 같은 지침은 지난달 말 내려졌다. 중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행과 유학을 자제하라고 권고했는데, 얼마 뒤 여행업체에도 구체적인 지침을 내린 것이다. 해당 지침은 애초 ‘올해 12월까지 적용’ 방침으로 여겨졌지만 이달 들어 같은 내용의 조치를 내년 3월까지 유지하도록 다시 지시가 내려졌다고 교도통신은 전했다. 일부 여행사에서는 이 지침 이후 일본행 단체여행객 접수를 중단한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 조치가 단체 관광뿐 아니라 전
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판