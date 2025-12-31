- 도·충남문화관광재단, ‘워케이션 충남’ 운영 확대·고도화 호평

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도와 충남문화관광재단이 함께 진행한 ‘2025년 워케이션 충남’ 사업이 프로그램 확대와 운영 고도화를 통해 전년 대비 참가자가 70% 이상 증가하는 등 높은 관심과 호응을 얻었다.

31일 도에 따르면, 올해 워케이션 프로그램을 통해 충남을 방문한 참가자는 기존 목표 인원인 1800명을 크게 웃도는 2649명을 달성해 지난해 1540명 대비 1.7배 이상 증가한 성과를 거뒀다.

올해는 참여 시군을 기존 8개 시군에서 9개 시군으로 확대했으며, 숙박 공간은 16곳에서 21곳으로, 업무공간은 16곳에서 18곳으로 각각 늘렸다.

이 같은 사업 확대와 운영 개선 효과는 만족도 조사 결과에서도 확인됐다.

올해 워케이션 참가자 중 237명을 대상으로 한 설문조사에서 전체 응답자의 87%가 ‘만족한다’라고 응답했다.

또 워케이션 이후 추가 관광계획 여부를 물은 질문에는 응답자의 87%가 ‘있다’라고 답했으며, 워케이션 방문지를 향후 여행 또는 워케이션 형태로 재방문할 의향을 묻는 항목에는 92%가 ‘그렇다’고 응답해 후속 관광 연계 및 추가 소비 창출 가능성도 함께 확인됐다.

반면, 개선이 필요한 사항으로는 ‘공유 오피스 환경’, ‘체험 프로그램 다양화’, ‘교통 편의성’ 순으로 나타나 업무공간과 이동 편의성에 대한 보완 필요성이 제기됐다.

도 관계자는 “올해는 중앙부처와 공공기관을 대상으로 워케이션을 집중 홍보해 중앙부처 346명, 한국수자원공사 182명 등이 참여하는 효과가 있었다”며 “내년에는 최근 관광 경향인 ‘체험관광’에 발맞춰 지역의 각종 체험 프로그램을 연계해 워케이션 프로그램이 지역경제 활성화로 이어지도록 할 것”이라고 말했다.