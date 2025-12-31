최고안전책임자 상무→대표 격상 고민혁 안전부문 초대 대표 내정

한솔제지기 산업안전·보건 부문을 대폭 강화한다.

이 회사는 31일 최고안전책임자(CSO)를 상무급에서 대표이사급으로 격상시키고, 관련 조직을 일원화했다고 밝혔다. 안전부문 대표에 고민혁(사진) 한솔홀딩스 인사지원실장이 내정됐다.

고 내정자는 한솔그룹 공채 입사 후 한솔제지 경영지원팀장을 역임했다. 2020년부터 한솔홀딩스 인사지원실장을 맡아 그룹 인사 및 안전체계 제도 개선과 조직운영 전반에 대한 경험을 쌓았다.

이번 인사로 한솔제지는 제지사업부문은 경영지원본부장이, 환경사업부문은 환경사업본부장이 겸직하며 나뉘어져 있던 부문별 안전관리 조직을 안전부문 대표 산하로 일원화하고 안전 관련 의사결정의 일관성을 확보했다.

한솔그룹 관계자는 “안전부문 대표 신설은 안전을 경영의 핵심 가치로 삼겠다는 의지를 반영한 것”이라며 “기존 사업장별로 상이했던 안전관리 기준을 정비하고, 예방활동과 위험관리 역량을 강화할 것으로 기대한다”고 했다.