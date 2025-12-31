레디코어·필코노미 등 트렌드 신상품 선봬

[헤럴드경제=김진 기자] ㈜아성다이소가 ‘다이소 x 트렌드 코리아 2026’ 기획전을 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 기획전은 국내 대표 트렌드 서적인 ‘트렌드 코리아 2026’에 담긴 키워드를 주제로 개발된 신상품 150여종을 선보인다. 키워드는 ▷레디코어(Ready-core) ▷필코노미(Feelconomy) ▷근본이즘 ▷픽셀라이프(Pixelated Life)다.

레디코어는 계획형·관리형 소비 트렌드다. 관련 상품으로는 문구 브랜드 ‘모트모트’의 다이어트·예행 등 다양한 플래너가 준비됐다. 목표 습관을 기록할 수 있는 3M 포스트잇도 판매한다.

정서적 만족감을 우선시하는 필코노미와 관련해서는 입욕제, 필로우미스트 등을 선보인다.

근본이즘과 관련해서는 무궁화 세탁비누, 태화 고무장갑 등 국내 최초 상품의 과거 포장을 그대로 재현한 한정판 상품을 판매한다. 빼빼로, 초코파이, 맛동산 등 과자류도 출시 초기 패키지로 판매한다.

픽셀라이프는 한 번의 큰 선택보다 다양한 작은 선택을 추구하는 형태다. 관련 상품으로는 다양한 소용량 상품이 준비됐다. LG생활건강의 소용량 캡슐세제(6개입), 액체 세제 및 섬유유연제(200ml) 등이다.

트렌드 코리아 2026의 저자 김난도 교수의 친필 사인 도서 등 경품을 증정하는 이벤트도 진행한다. 다이소 공식 인스타그램 또는 블로그에서 참여할 수 있다.