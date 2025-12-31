‘금 1돈 상당’ 골드 코인 교환권 랜덤 지급 매장별 선착순 26명엔 음료·스티커 제공

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스 코리아는 내년 1월 1일부터 3만원 이상 결제 고객을 대상으로 ‘포춘 쿠키 파우치 키링’을 선착순 증정한다고 31일 밝혔다.

포춘 쿠키는 운수가 적힌 쪽지가 들어있는 과자로, 키링 안에는 스타벅스의 새해 메시지가 담겼다. 이벤트는 재고 소진 시까지 진행된다.

특히 전체 물량 중 26개에는 스타벅스의 사이렌 로고가 새겨진 금 1돈 상당의 ‘골드 코인’ 교환권이 들어있다. 당첨자는 교환권에 안내된 절차에 따라 실물을 받을 수 있다.

이벤트는 제조 음료를 포함해 3만원 이상 주문하면 참여할 수 있다. 고객 1인당 1회 구매 시 최대 키링 2개까지 받을 수 있다. 예를 들어, 제조 음료 2잔을 포함해 6만원 이상 구매한 고객은 총 2개의 키링을 받을 수 있다.

1월 1일 하루 동안 매장을 방문한 선착순 고객 26명에게는 더블 에스프레소 크림 라떼(톨 사이즈) 1잔과 붉은 말 스티커 1장을 제공한다.

아울러 스타벅스는 내년부터 유명 베이커리 오월의 종과 협업한 ‘오월의 종 저당 호두 앙금빵’을 전국 매장에서 출시한다. 이번 신제품은 프리미엄 미식 경험을 제공하는 ‘테이스티 저니’를 통해 기획됐다.