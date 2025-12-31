국가과학기술인력개발원.
▶전보

▷경영전략본부장 이봉락

▷인재개발본부장 김규동

▷인재교육본부장 고은정

▷경력연구실장 지상현

▷기본교육실장 주현

▷스마트교육실장 조무관

▶승진

▷인재혁신센터장 정해관

▷인사총무실장 조지영

▷경력성장실장 김추강

▷정책협력실장 김지은


