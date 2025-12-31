관리비 제로 조식반값 5성급 호텔 서머셋 270박 이상땐 역대 최저가

[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 제공하는 5성 호텔 서비스와 프리미엄 리조트의 편안함, 합리적인 가격으로 제주살이를 실현할 수 있는 ‘제주살이’ 장기 투숙 프로모션을 진행한다.

제주신화월드는 4개의 호텔과 식음료, 어트랙션 등 다양한 시설을 보유 워케이션, 가족 여행 등 다양한 유형의 여행객에게 특화된 서비스를 제공한다.

특히 4개의 호텔 중 서머셋은 154m2의 넓은 객실에 대형 냉장고, 식기세척기, 세탁기, 와인 셀러 등 풀옵션 주방 시설로 내 집처럼 편안하게 머물 수 있다.

신화관은 야외 놀이터, 사계절 온수 풀인 스카이풀, 신화워터파크를 무료로 이용할 수 있어 가족 단위 여행객들에게 큰 인기를 끌고 있다. 이 외에도 차별화된 서비스와 혜택을 제공하는 메리어트관과 합리적인 가격으로 비즈니스에 최적화된 랜딩관도 있다.

이번 프로모션은 투숙 일자별 특별 할인가를 제공하며 다양한 여행 스타일에 맞춘 최적화된 서비스를 제공한다.

특히, 서머셋에서 270박 이상 투숙할 경우 성수기와 비수기 구분 없이 최저가 15만4000원으로 이용할 수 있다.

전 객실은 7박 이상부터 특별 할인이 적용돼 14박까지는 25%, 21박까지 30%, 59박까지 35% 할인 혜택을 제공하여, 투숙 기간이 길어질수록 높은 할인율이 적용된다.

투숙객 특전으로는 조식 뷔페 43% 할인과 F&B 크레딧이 제공된다. 30박 이상 120박 미만 투숙 시에는 10만원의 크레딧을, 120박 이상 투숙 시에는 20만원의 크레딧을 제공한다.

또한 직영 식음 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 신화리워드 포인트 3%를 결제 금액에서 즉시 적립해 준다. 청소 스트레스 없이 객실 정비 서비스를 누리며 별도의 관리비 없이 편안하게 호텔에서 제공하는 서비스를 이용할 수 있다. 또한 호텔별 수영장과 피트니스 센터도 무료로 이용할 수 있다.