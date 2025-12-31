1월 13일까지 해지 고객 위약금 면제 6개월간 매월 100GB 데이터 자동 제공 SKT ‘요금 할인’ 직접 보상과 차이…KT “장기적인 혜택 드리고 싶었다”

[헤럴드경제=박세정·고재우 기자] KT가 해킹 사태 후속 조치로 4500억원 규모의 보상책을 발표한 가운데, 고객들의 대규모 이탈을 막는 유인책이 될 수 있을지 주목된다.

‘요금 할인 50%’를 내놨던 SK텔레콤과 달리, KT는 직접 보상 대신 장기 혜택에 중점을 뒀다는 평가다.

31일 통신업계에 따르면 KT는 전날 발표한 해킹 보상안을 통해 1월 13일까지 전체 이용자를 대상으로 위약금 면제를 실시한다. 위약금 면제는 지난 9월 1일부터 이달 30일 사이 해지 고객에도 소급 적용된다.

단 ▷9월 1일 이후 신규·기기 변경·재약정 고객 ▷알뜰폰 ▷사물인터넷(IoT) ▷직권 해지 고객 등은 위약금 면제 대상에서 제외된다.

위약금 면제는 환급 신청 방식으로 운영된다. 1월 14일부터 31일까지 KT 홈페이지 및 고객센터, 전국 KT 매장을 통해 환급 신청이 가능하다. 환급은 해지일 및 신청일에 따라 1월 22일, 2월 5일, 2월 19일 등 차례대로 진행된다.

전 고객에게 6개월간 매월 100GB 데이터도 자동 제공된다. 해외 이용자에게는 로밍 데이터 50%가 추가 제공된다.

콘텐츠 분야에서는 온라인동영상서비스(OTT) 서비스 2종 중 하나를 이용할 수 있는 ‘6개월 이용권’이 제공된다. 세부 사항은 추후 안내할 예정이다.

생활 분야에서는 커피·영화·베이커리·아이스크림 등 ‘인기 멤버십 할인’을 6개월 동안 운영한다. 제휴사 및 할인 내용은 별도 공지된다.

이외에도 ‘안전·안심 보험(2년)’도 제공한다. 휴대전화 피싱·해킹 피해, 인터넷 쇼핑몰 사기 피해, 중고 거래 사기 피해 등을 보상하는 프로그램이다. 만 65세 이상 고객은 별도의 신청 절차 없이 이용할 수 있다.

KT는 전담 상담센터를 운영해 고객 보답 프로그램 제공 내용, 신청 및 이용 방법, 위약금 면제 관련 문의 사항 등 안내할 예정이다.

일각에선 이번 보상안에 ‘요금할인’이 빠져 직접적인 보상안을 내놓은 SK텔레콤과 차이가 있다는 목소리도 나온다.

이에 대해 권희근 KT 마케팅 혁신본부장은 “일회성이 아니라 장기간의 혜택을 드리고 싶었고 다양한 혜택을 드리고 싶었다”면서 “실질적으로 개인정보 유출이 확인된 2만2000여분께는 지난 10월 요금 할인과 데이터, 위약금 면제까지 이미 시행했다”고 설명했다.

한편, KT는 이번 해킹 사태를 계기로 보안관리 체계를 원점에서 전면 강화하기로 했다. 이를 위해 5년간 1조원 규모의 정보보안 투자에 나설 방침이다.

정보보안 최고책임자(CISO)를 중심으로 한 보안 책임 체계를 강화하고, 경영진과 이사회 차원의 정기적인 보안 점검 및 보고 체계를 고도화에 나선다. 외부 전문 기관과 협력을 통한 보안 취약 요소를 상시 점검도 진행할 계획이다.