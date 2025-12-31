T멤버십 신규 가입 시 1만9000원 쿠폰 제공 건강검진부터 롯데월드 겨울 나들이 할인도 해지 후 36개월 내 재가입시 등급 복원 혜택

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤은 2026년 새해를 맞아 고객에게 다양한 T멤버십 혜택을 제공하겠다고 31일 밝혔다.

SKT는 신년 한정 T멤버십 신규 가입 혜택을 비롯해, T day, 0 day 등 각종 멤버십 프로그램을 선보일 예정이다.

먼저 1월 1일부터 15일까지 T멤버십에 신규 가입한 고객에게 총 1만9000원 상당의 쿠폰을 제공한다. 대상 고객은 별도의 신청 절차 없이 1월 20일 쿠폰이 자동 지급된다.

이번 신규 가입 혜택은 ▷메가커피 아메리카노(HOT) 무료 쿠폰 ▷처갓집양념치킨 1만원 할인 쿠폰(배달의민족 앱으로 1만6000원 이상 주문 시) ▷파리바게뜨 7000원 할인 쿠폰(2만원 이상 구매 시) 등 총 3종으로 구성됐다.

새해 건강 관리를 위해 건강검진 할인 혜택도 마련했다. T멤버십 고객은 1월 1일부터 3월 31일까지 어떠케어를 통해 건강검진을 최대 49% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

또 1월 19일부터 3월 31일 사이 할인 혜택을 받아 검진을 완료한 고객 가운데 총 250여명을 추첨해, 종합검진 30만원 패키지(1명), 풀리오 종아리 마사지기(5명) 등 경품도 제공한다.

이어 1월 5일부터 9일까지 진행되는 T day week 기간에는 음식·쇼핑·여가 등 생활 밀착형 혜택이 제공된다.

먼저 요기요 앱을 통해 bhc 치킨을 1만8000원 이상 주문할 시 7500원 할인 혜택을 받을 수 있다. ‘T 우주패스 100’ 구독 가입 고객에게는 8500원의 할인 혜택이 제공된다.

장보기 혜택도 마련돼 노브랜드에서 4만원 이상 구매 시 20% 할인 혜택(최대 1만원)을 제공한다. 선착순으로 장바구니 증정 이벤트도 함께 진행된다.

겨울철을 맞아 가족 고객을 위한 나들이·레저 혜택도 준비됐다. T멤버십 회원은 1월 5일부터 9일까지 할인 쿠폰을 내려받으면 롯데월드 어드벤처 서울·부산(1월 18일까지)과 비발디파크(1월 31일까지)에서 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데월드 어드벤처 서울에서는 종합이용권을 본인은 50%, 동반 3인까지는 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있으며, 츄러스 1개 무료 증정 혜택도 제공된다. 롯데월드 어드벤처 부산에서는 종합이용권을 본인 55%, 동반 3인까지 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

비발디파크에서는 ‘스키&보드 리프트 5시간’ 이용권을 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, ‘스노위랜드’ 40% 할인 또는 ‘오션월드’ 50% 할인까지 받을 수 있다.

만 13~34세에 해당하는 ‘0(영, Young)’ 고객을 위한 0 day 혜택도 준비됐다. 뮤지컬 ‘비틀쥬스’ 무료 초청 이벤트(100명 추첨)를 비롯해, 디뮤지엄 ‘취향가옥2’ 무료 초청권 1매, 전시 ‘룸 포 원더: 상상의 문을 열다’ 입장권 40% 할인 등이 마련됐다.

이외에도 T 다이렉트샵 기기변경 10만원 할인권, 유가네닭갈비 1만원 할인(3만원 이상 주문 시) 등 신규 혜택뿐만 아니라, 다이소 5000원 금액권, 백억커피 아메리카노 및 팝콘 무료, 투썸플레이스 음료 5종 중 1종 40% 할인 등 기존 혜택도 함께 제공된다.

한편, SKT는 재가입 고객에게 해지 전 기준의 가입 연수와 T멤버십 등급을 그대로 복원해 주는 ‘재가입 고객 혜택’을 제공하고 있다. 지난해 4월 19일부터 7월 14일 사이 SKT 회선을 해지한 고객이 해지일로부터 36개월 안에 재가입 시, 가입 연수 및 T멤버십 등급이 복원된다.

윤재웅 SKT 프로덕트앤브랜드본부장은 “1월에 준비한 T멤버십 혜택이 고객들의 새해 일상에도 즐거움과 활력을 더해주길 바란다”며 “2026년에도 고객이 체감할 수 있는 차별화된 멤버십 혜택을 제공하기 위해 지속 노력하겠다”고 밝혔다.