SKT가 공개한 새해맞이 ‘T멤버십’ 혜택 소개 이미지 [SKT 제공]
[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤은 2026년 새해를 맞아 고객에게 다양한 T멤버십 혜택을 제공하겠다고 31일 밝혔다.

SKT는 신년 한정 T멤버십 신규 가입 혜택을 비롯해, T day, 0 day 등 각종 멤버십 프로그램을 선보일 예정이다.

먼저 1월 1일부터 15일까지 T멤버십에 신규 가입한 고객에게 총 1만9000원 상당의 쿠폰을 제공한다. 대상 고객은 별도의 신청 절차 없이 1월 20일 쿠폰이 자동 지급된다.

이번 신규 가입 혜택은 ▷메가커피 아메리카노(HOT) 무료 쿠폰 ▷처갓집양념치킨 1만원 할인 쿠폰(배달의민족 앱으로 1만6000원 이상 주문 시) ▷파리바게뜨 7000원 할인 쿠폰(2만원 이상 구매 시) 등 총 3종으로 구성됐다.

새해 건강 관리를 위해 건강검진 할인 혜택도 마련했다. T멤버십 고객은 1월 1일부터 3월 31일까지 어떠케어를 통해 건강검진을 최대 49% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

또 1월 19일부터 3월 31일 사이 할인 혜택을 받아 검진을 완료한 고객 가운데 총 250여명을 추첨해, 종합검진 30만원 패키지(1명), 풀리오 종아리 마사지기(5명) 등 경품도 제공한다.

이어 1월 5일부터 9일까지 진행되는 T day week 기간에는 음식·쇼핑·여가 등 생활 밀착형 혜택이 제공된다.

먼저 요기요 앱을 통해 bhc 치킨을 1만8000원 이상 주문할 시 7500원 할인 혜택을 받을 수 있다. ‘T 우주패스 100’ 구독 가입 고객에게는 8500원의 할인 혜택이 제공된다.

장보기 혜택도 마련돼 노브랜드에서 4만원 이상 구매 시 20% 할인 혜택(최대 1만원)을 제공한다. 선착순으로 장바구니 증정 이벤트도 함께 진행된다.

SKT가 공개한 새해 맞이 ‘T멤버십’ 혜택 소개 이미지 [SKT 제공]
겨울철을 맞아 가족 고객을 위한 나들이·레저 혜택도 준비됐다. T멤버십 회원은 1월 5일부터 9일까지 할인 쿠폰을 내려받으면 롯데월드 어드벤처 서울·부산(1월 18일까지)과 비발디파크(1월 31일까지)에서 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데월드 어드벤처 서울에서는 종합이용권을 본인은 50%, 동반 3인까지는 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있으며, 츄러스 1개 무료 증정 혜택도 제공된다. 롯데월드 어드벤처 부산에서는 종합이용권을 본인 55%, 동반 3인까지 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

비발디파크에서는 ‘스키&보드 리프트 5시간’ 이용권을 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, ‘스노위랜드’ 40% 할인 또는 ‘오션월드’ 50% 할인까지 받을 수 있다.

만 13~34세에 해당하는 ‘0(영, Young)’ 고객을 위한 0 day 혜택도 준비됐다. 뮤지컬 ‘비틀쥬스’ 무료 초청 이벤트(100명 추첨)를 비롯해, 디뮤지엄 ‘취향가옥2’ 무료 초청권 1매, 전시 ‘룸 포 원더: 상상의 문을 열다’ 입장권 40% 할인 등이 마련됐다.

이외에도 T 다이렉트샵 기기변경 10만원 할인권, 유가네닭갈비 1만원 할인(3만원 이상 주문 시) 등 신규 혜택뿐만 아니라, 다이소 5000원 금액권, 백억커피 아메리카노 및 팝콘 무료, 투썸플레이스 음료 5종 중 1종 40% 할인 등 기존 혜택도 함께 제공된다.

한편, SKT는 재가입 고객에게 해지 전 기준의 가입 연수와 T멤버십 등급을 그대로 복원해 주는 ‘재가입 고객 혜택’을 제공하고 있다. 지난해 4월 19일부터 7월 14일 사이 SKT 회선을 해지한 고객이 해지일로부터 36개월 안에 재가입 시, 가입 연수 및 T멤버십 등급이 복원된다.

윤재웅 SKT 프로덕트앤브랜드본부장은 “1월에 준비한 T멤버십 혜택이 고객들의 새해 일상에도 즐거움과 활력을 더해주길 바란다”며 “2026년에도 고객이 체감할 수 있는 차별화된 멤버십 혜택을 제공하기 위해 지속 노력하겠다”고 밝혔다.


