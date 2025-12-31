휴양·심리상담·안전 강화 등 사업 좋은 평가 직원 삶의 질→대민 행정서비스 품질 향상으로

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 인사혁신처 주관 ‘공무원 후생복지사업 우수사례 공모’에서 우수상을 수상했다.

우수상은 서울시 자치구에서 받은 상 중 가장 등급이 높은 상이다. 서울시 2개 자치구에서 상을 받았는데, 도봉구가 우수상을, 강남구가 장려상을 받았다.

앞서 인사혁신처는 중앙행정기관, 지방자치단체, 교육청을 대상으로 공무원 후생복지사업 우수사례를 공모했다.

사업시행의 파급성, 타 기관으로 확산 가능성, 수요를 반영한 독창성, 사업추진의 난이도 등을 평가했고 최우수 1개 기관, 우수 2개 기관, 장려 3개 기관, 개인 부문 3명을 선정했다.

구는 공무원들의 업무 부담과 스트레스가 커지는 상황에서, 직원이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 만들었다는 점에서 높은 점수를 받았다. 특히 일과 가정의 균형, 마음 건강, 안전한 근무환경을 중심으로 한 사업들이 좋은 평가를 받았다.

대표 사업으로는 도봉 자연힐링 캠핑장 운영, 결혼·임신·출산 생애주기별 지원, 자기계발비 지원, 전문 상담가 연계 심리상담 프로그램, 동주민센터 보안관 배치 등이 있다. 이 사업들은 직원 삶의 질 향상에 기여했고 이는 곧 대민 행정서비스 품질 향상으로 이어졌다.

오언석 도봉구청장은 “이번 수상은 현장에서 체감할 수 있는 복지를 만들기 위해 직원들과 함께 고민해 온 결과”라며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 복지로 직원들의 근무 만족도를 높이고, 그 성과가 구민 행복으로 연결될 수 있도록 하겠다”고 말했다.