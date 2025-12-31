3분기 증권사 파생결합증권 발행·운용 현황

[헤럴드경제=정윤희 기자] 지난 3분기 국내외 강세장에 투자자 수요가 커지면서 주가연계증권(ELS)과 파생결합증권 발행액이 늘어난 것으로 나타났다.

31일 금융감독원의 ‘3분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황’에 따르면 3분기 중 파생결합증권 발행액은 19조8000억원으로 전년 동기보다 5조7000억원 증가했다. 상환액은 16조3000억원으로 전년 같은 기간보다 9000억원 늘었다.

발행액이 상환액을 웃돌면서 지난 9월 말 기준 잔액은 89조6000억원으로 지난 6월 말 대비 2조4000억원 증가했다.

종류별로 살펴보면 3분기 ELS 발행액은 12조8000억원으로 전년 동기의 9조4000억원보다 3조4000억원(35.9%) 늘었다. 금감원은 “3분기 국내외 증시가 상승하면서 ELS 투자 수요가 증가한 것에 기인한다”고 설명했다.

기초자산 유형별로 보면 지수형 ELS 발행액은 6조6000억원으로 1년 전보다 9000억원 늘었으나 비중은 51.5%로 8.8%포인트 감소했다. 반면 종목형 ELS 발행액은 5조7000억원으로 전년 동기보다 2조2000억원 늘고 비중도 44.4%로 7.5%포인트 증가했다.

주요 기초자산별 발행액은 코스피200(5조6000억원), 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수(4조1000억원), 유로스톡스50(3조6000억원), 닛케이225(1조4000억원) 순서였다.

한국과 미국 증시가 강세를 보이면서 코스피200과 S&P500지수를 기초로 한 ELS 투자수요도 늘어난 것으로 분석된다.

3분기 ELS 전체 상환액은 11조3000억원으로 전년 동기보다 2000억원 늘었다. 국내외 증시 강세로 조기상환이 1년 전보다 2조1000억원 늘었다. 발행 잔액은 54조2000억원으로 지난 6월 말보다 6000억원 증가했다.

같은 기간 파생결합증권(DLS) 발행액은 7조1000억원으로 전년 동기보다 2조3000억원 증가했다. DLS 상환액은 5조원으로 1년 전보다 7000억원 늘었다.

금감원은 “국내외 주가 상승 기조가 유지되면 당분간 ELS 발행 규모가 지속 증가할 것”이라며 “다만 글로벌 증시 변동성 확대에 따른 투자자 손실 우려를 감안해 ELS 발행 동향 모니터링을 강화하겠다”고 했다.