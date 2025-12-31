순자산 10억달러 이상이면 재산세 5% 캘리포니아주, 법안 통과 가능성은 아직 미지수

[헤럴드경제=이원율 기자]미국 캘리포니아주에서 부유세 도입이 추진되자 기술업계 억만장자들은 법안 통과시 주를 떠나겠다는 뜻을 보이는 등 갈등이 격화하고 있다.

30일(현지시간) 미 경제방송 CNBC와 일간 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 캘리포니아주 진보 성향 민주당 의원들과 전미서비스노조 서부의료지부(SEIU-UHW) 등은 순자산 10억 달러(약 1조4000억원) 이상 부자에게 재산세 5%를 일회성으로 부과하는 이른바 ‘억만장자세’를 추진한다.

이들은 주 내 빈부격차를 줄이고 연방정부 예산 삭감에 따른 의료 예산 부족분을 채우려면 이러한 조치가 있어야 한다고 주장한다.

이들은 이 법안을 내년 11월 주민투표에 부치기 위해 필요한 서명 87만5000여명분을 모으는 중이다.

캘리포니아주 신문 샌프란시스코 크로니클은 이 법안이 통과되면 과세 대상이 되는 캘리포니아 내 억만장자는 214명이라고 집계했다. 이들 대부분은 기술업계 거물과 벤처 투자자인 것으로 전해졌다.

과세 대상으로 추정되는 명단 최상단에는 순자산 2562억달러(약 370조원)에 이르는 래리 페이지 구글 공동창업자가 올라와 있다.

래리 앨리슨 오라클 창업자(2461억달러), 세르게이 브린 구글 공동 창업자(2364억달러), 마크 저커버그 메타 창업자(2251억달러), 젠슨 황 엔비디아 창업자(1626억달러) 등도 포함돼 있다.

기술업계는 법안 추진이 현실화되면 주를 떠나겠다고 하거나 이에 동조하는 정치인을 낙선시키겠다고 하는 등 강하게 반발하는 분위기다.

페이지 창업자는 이와 관련해 주를 떠나려는 의사를 주변에 밝혔다. 순자산이 267억달러로 평가받는 피터 틸 팔란티어 최고경영자(CEO)도 이주를 논의 중이라고 뉴욕타임스(NYT)가 소식통을 인용해 전했다.

기술업계는 해당 법안이 과세 기준으로 삼는 순자산이 대부분 주식 보유에 따른 평가액이며, 이는 미실현 이익에 세금을 부과하는 일이라고 지적하고 있다.

다만 이 법안은 통과를 장담하기는 어려울 것으로 보인다.

기술업계의 반발과 함께, 개빈 뉴섬 주지사도 부유세를 도입하면 부유층 이탈을 부추겨 외려 세수가 감소할 것이라며 반대하는 입장이어서다.

‘부자 증세’에 대한 논의는 과거부터 지금껏 이어지고 있다.

가령 지난 2023년 조 바이든 당시 미국 대통령은 연방정부 적자 등을 줄이기 위해 억만장자세 등 부자 증세를 공식화하려고 한 적이 있다. 연소득 40만달러(약 5억2000만원) 미만 국민의 세금은 동결하고, 대기업과 억만장자를 비롯해 연 40만달러 이상 고소득자를 대상으로 증세를 하겠다는 식의 내용이었다.

현재는 캘리포니아주 이외에도 부유층과 고소득자에 대한 증세 논의가 이뤄지고 있다.

워싱턴주에서는 밥 퍼거슨 주지사가 100만달러 초과 개인 소득에 대해 9.9%의 세금을 부과하는 법안을 마련해줄 것을 이날 의회에 요청했다. 워싱턴주에는 아마존과 마이크로소프트(MS) 본사가 있다.